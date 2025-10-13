Η υποχρέωση πιστοποίησης όλων των ανελκυστήρων της χώρας που μεταφέρουν άτομα και τα έξοδα που συνεπάγεται έχει προκαλέσει τριγμούς μεταξύ συνιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών.

Η υποχρέωση πιστοποίησης όλων των ανελκυστήρων της χώρας που μεταφέρουν άτομα και τα έξοδα που συνεπάγεται, έχει προκαλέσει τριγμούς μεταξύ συνιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών καθώς επικρατεί σύγχυση ως προς το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα και ποιος φέρει την ευθύνη λογοδοσίας.

Όπως είναι γνωστό, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία δήλωσης των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, την πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης που άνοιξε στις 31 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου προκειμένου κάποιο εντεταλμένο άτομο από το κτίριο (διαχειριστής, ιδιοκτήτης, τεχνικός/συντηρητής του ασανσέρ ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) να καταχωρίσει τα στοιχεία που απαιτούνται για τα ασανσέρ που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους. Το επόμενο βήμα και εφόσον κλείσει η πλατφόρμα στο τέλος Νοεμβρίου είναι η δρομολόγηση των διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, μια υποχρέωση την οποία θα πρέπει να εκπληρώσουν σταδιακά οι πολίτες από το 2026 προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα αλλά και πιθανά ατυχήματα από βλάβες και ελλείψεις στους μηχανισμούς και τον εξοπλισμό.

Η πιστοποίηση αποτελεί μια βεβαίωση ότι ο ανελκυστήρας πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας και ασφαλείας. Διενεργείται από αρμόδιο επίσημο φορέα (υπάρχουν 17 στην Ελλάδα) και προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα πρέπει να διενεργηθεί ένας αρχικός έλεγχος και να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και αστοχίες. Στη συνέχεια συντάσσεται μία τεχνική έκθεση από τον φορέα στην οποία συμπεριλαμβάνονται λεπτομερώς οι εργασίες που απαιτούνται (αν απαιτούνται) για να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση του ασανσέρ. Κατόπιν, οι ιδιοκτήτες του κτιρίου αναζητούν προσφορές για τις εν λόγω εργασίες αναβάθμισης (ή και για επιπλέον παρεμβάσεις πέραν των απολύτως απαραίτητων σε περίπτωση που το επιθυμούν), επιλέγουν συνεργείο, ολοκληρώνουν τις εργασίες και καλούν εκ νέου τον φορέα για να κάνει τελικά την πιστοποίηση.

Η αναβάθμιση και η πιστοποίηση του ανελκυστήρα συνεπάγονται ένα επιπλέον κόστος, το οποίο δεν επιβαρύνει τους ενοικιαστές αλλά τους ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα της τακτικής (μηνιαία ή ανά τακτά συμφωνημένα χρονικά διαστήματα) συντήρησης του ανελκυστήρα και με τα έξοδα για αναλώσιμα σε περίπτωση βλάβης (μπαταρίες, τροχαλίες κλπ), μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με την πιστοποίηση. Για παράδειγμα, εάν κατά τη συντήρηση, ένα εξάρτημα του ασανσέρ χαλάσει λόγω της τακτικής χρήσης (π.χ ένα κουμπί), αυτό επιβαρύνει συνολικά ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Εάν όμως απαιτείται αλλαγή της πόρτας ή του πίνακα, αυτό επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες καθώς πρόκειται για ένα είδος επένδυσης, η οποία δεν μπορεί να επιμεριστεί στους ενοικιαστές οι οποίοι προβλέπεται να διαμείνουν στο κτίριο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο λήγει τυπικά με τη λήξη του συμβολαίου τους.

Τα έξοδα για τους ανελκυστήρες και πώς καταμερίζονται

Το κόστος της πιστοποίησης το οποίο κυμαίνεται χοντρικά μεταξύ 180 και 300 ευρώ και πληρώνεται στον φορέα πιστοποίησης το επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες του κτιρίου όπως συμβαίνει και με το κόστος της αναβάθμισης του ανελκυστήρα, δηλαδή των εργασιών που υποδεικνύονται προκειμένου να ληφθεί η πιστοποίηση. Η αναβάθμιση μπορεί να ξεκινάει αδρομερώς από 700 ευρώ και να ξεπεράσει τις 5.000 ανάλογα με την παλαιότητα του ασανσέρ και τις ανάγκες που καταγράφονται. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται βάσει καταστατικού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των συνιδιοκτητών λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα εκατοστά της κάθε ιδιοκτησίας. Όσον αφορά στην τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, η οποία αποτελεί πάγιο έξοδο (συνήθως σε μηνιαία βάση), το κόστος της επιβαρύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, κάτι που ισχύει και για τις επισκευές/αναλώσιμα σε περίπτωση βλάβης. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή των δηλώσεων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων δεν έχει κάποιο κόστος.