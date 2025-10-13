Alpha Bank: Αγορά 2,03 εκατ. ιδίων μετοχών με συνολικό κόστος 7,64 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 8.358.024 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,3610% του συνόλου των μετοχών της.

H Alpha Bank, σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 6.10.2025 – 8.10.2025, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.032.928 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €3,7590 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €7.641.811,72.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 8.358.024 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,3610% του συνόλου των μετοχών της.