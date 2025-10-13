Stellantis: Αναβάλλει την ανακοίνωση του χρονοδιάγραμματος του στρατηγικού σχεδίου για το 2026

Η Stellantis δήλωσε στους αναλυτές ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, από ό,τι αρχικά προβλεπόταν, για να προετοιμάσει το τελευταίο στρατηγικό σχέδιο της αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο αναμενόταν ότι θα εφαρμοζόταν από το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Stellantis δήλωσε στους αναλυτές ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, από ό,τι αρχικά προβλεπόταν, για να προετοιμάσει το τελευταίο στρατηγικό σχέδιο της αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο αναμενόταν ότι θα εφαρμοζόταν από το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Ενώ αρχικά είχαμε υποδείξει ότι θα ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος το πρώτο τρίμηνο του 2026, τώρα θα ήταν πιο ακριβές να πούμε το πρώτο εξάμηνο του 2026», δήλωσε ένας διευθυντής της Stellantis, αναφέρει το Reuters.

«Αναμένουμε να λάβουμε τελικές αποφάσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα σχετικά σύντομα και να τις ανακοινώσουμε άμεσα εκείνη τη στιγμή», πρόσθεσε ο διευθυντής.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis σχεδιάζει επενδύσεις 10 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Stellantis ενδέχεται να ανακοινώσει τις επόμενες εβδομάδες νέες επενδύσεις περίπου 5 δισ. δολαρίων, επιπλέον ενός παρόμοιου ποσού που είχε προβλεφθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι επενδύσεις σε διάστημα αρκετών ετών θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε εργοστάσια -συμπεριλαμβανομένων των επαναλειτουργιών, των προσλήψεων και των νέων μοντέλων οχημάτων- σε πολιτείες όπως το Ιλινόις και το Μίσιγκαν.

Τον Ιούλιο η Stellantis είχε προειδοποιήσει για απώλειες 1,5 δισ. ευρώ από τους δασμούς των ΗΠΑ φέτος, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα λανσάρει νέα οχήματα για να επανασυνδεθεί με τους αγοραστές, καθώς ο νέος διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα προσπαθεί να επαναφέρει την αυτοκινητοβιομηχανία σε τροχιά ανάκαμψης, μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε το 2024.

Η Stellantis επαναφέρει μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των Jeep Cherokee και των 8κύλινδρων φορτηγών RAM, αφού η απόσυρσή τους αποδείχθηκε μία από τις αιτίες της μείωσης των πωλήσεων του ομίλου από το 2024, δήλωσε ο Αντόνιο Φιλόσα τον Σεπτέμβριο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία επικεντρώνεται στην ανάκτηση της επιτυχίας της Jeep στο παρελθόν και εξετάζει νέες επενδύσεις στην Dodge, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα νέο Dodge V8 και πιθανώς ακόμη και στη μάρκα Chrysler μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε το δημοσίευμα του Bloomberg.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ