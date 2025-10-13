ΟΠΕΚ: Εμμένει στην πρόβλεψή του για τη ζήτηση πετρελαίου αλλά ηχεί και «καμπανάκια»

Αμετάβλητες τις προβλέψεις του για τη ζήτηση πετρελαίου διατήρησε ο ΟΠΕΚ, την ώρα που επιδιώκει «αναζωπύρωση» της παραγωγής, αλλά προειδοποίησε για δημοσιονομικές πιέσεις και επίμονη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Αμετάβλητες τις προβλέψεις του για τη ζήτηση πετρελαίου διατήρησε ο ΟΠΕΚ, την ώρα που επιδιώκει «αναζωπύρωση» της παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε για δημοσιονομικές πιέσεις και επίμονη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Οργανισμός αναμένει αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος και κατά 1,38 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος, καθώς η ισχυρή οικονομική δραστηριότητα ανεβάζει τη ζήτηση για καύσιμα μεταφορών.

Οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη διατηρήθηκαν επίσης στο 3% και 3,1% για τα αντίστοιχα έτη, αν και ο ΟΠΕΚ σημείωσε ότι «οι ανησυχίες για τα υψηλά επίπεδα χρέους σε βασικές οικονομίες και οι αποδόσεις του αμερικανικού χρέους απαιτούν στενή παρακολούθηση στο εγγύς μέλλον».

Στο μεταξύ, «η πρόσφατη ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν εκ νέου δασμούς έως και 100% στις κινεζικές εισαγωγές υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική», ανέφερε ο οργανισμός.

Το αργό πετρέλαιο Brent κινείται πάνω από τα 63 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, ενώ το West Texas Intermediate κυμαίνεται γύρω στα 59 δολάρια το βαρέλι μετά τα συμφιλιωτικά λόγια του Προέδρου Τραμπ για την Κίνα δύο ημέρες αφότου δήλωσε ότι θα επιβάλει πρόσθετο δασμό στις εισαγωγές από το Πεκίνο.

Ωστόσο, τα κέρδη συγκρατούνται από τη μείωση του γεωπολιτικού risk premium στη Μέση Ανατολή μετά από μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς βάσει μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.