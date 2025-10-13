Ειδήσεις | Διεθνή

Λαβρόφ: Η Συρία ενδιαφέρεται να διατηρήσει τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της

Λαβρόφ: Η Συρία ενδιαφέρεται να διατηρήσει τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι συριακές αρχές ενδιαφέρονται να παραμείνουν οι ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους.

Η Μόσχα βρίσκεται σε συζητήσεις με τη νέα ηγεσία της Συρίας σχετικά με τη διατήρηση των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων, οι οποίες της παρέχουν ένα σημαντικό στρατιωτικό προπύργιο στην περιοχή, από τότε που ο σύμμαχός της, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, ανατράπηκε πέρυσι.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προμηθεύει νόμιμα το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται.

Με πρωτοβουλία ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν το εμπάργκο όπλων και άλλες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στις 27 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει την πρωτοβουλία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Σεργκέι Λαβρόφ
Ρωσία
Συρία
Ιράν
