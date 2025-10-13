Οι Παλαιστίνιοι υποδέχονται τους κρατούμενους που αφέθηκαν από ισραηλινές φυλακές

Οι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι αφότου η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς απελευθέρωσε τουλάχιστον 20 ζωντανούς ομήρους που είχε πιάσει κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για φόνο και άλλα σοβαρά εγκλήματα καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνταν στη Γάζα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, 22 Παλαιστίνιους ανήλικους και τις σορούς 360 μαχητών.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μέσα και γύρω από το Νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, περιμένοντας την άφιξη των απελευθερωθέντων κρατουμένων, ορισμένοι ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες και άλλοι κρατώντας φωτογραφίες των συγγενών τους.

Συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά της, μία γυναίκα που ζήτησε να αναφερθεί ως Ουμ Άχμεντ είπε πως παρά τη χαρά της για την απελευθέρωση των κρατουμένων, εξακολουθεί να έχει «ανάμεικτα συναισθήματα» για τη σημερινή ημέρα.

«Είμαι χαρούμενη για τους γιους μας που απελευθερώνονται, αλλά εξακολουθούμε να πονάμε για όλους εκείνους που σκοτώθηκαν από την κατοχική δύναμη, και για όλη την καταστροφή στη Γάζα», είπε στο Ρόιτερς μέσω ηχητικού μηνύματος.

Οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν έφθασαν με λεωφορεία, με ορισμένους από αυτούς να προβάλλουν στα παράθυρα, σχηματίζοντας με τα χέρια το σήμα της νίκης (V). Θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, μια δωδεκαριά ένοπλοι με μαύρα ρούχα, μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, έφθασαν στο νοσοκομείο όπου είχε στηθεί μια σκηνή και είχαν τοποθετηθεί καρέκλες για το καλωσόρισμα των κρατουμένων. Από μεγάφωνα ακούγονταν εορταστικά τραγούδια για την παλαιστινιακή εθνική υπόθεση.

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως 154 κρατούμενοι απελάθηκαν επίσης στην Αίγυπτο.

Στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, ο Σάμερ Χαλαμπέγια, ένας γιατρός που απελευθερώθηκε από τη φυλακή όπου εξέτιε ποινή για σχεδιασμό επίθεσης που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας Ισραηλινός αξιωματικός, δήλωσε πως οι κρατούμενοι έμαθαν ότι θα αφεθούν ελεύθεροι πολύ μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφεθούν ελεύθεροι», είπε στο Ρόιτερς, δίπλα στη μητέρα του που είχε δάκρυα στα μάτια.

Ο Μοχάμαντ αλ Χατίμπ, που πέρασε 20 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή για τον θάνατο τριών Ισραηλινών, είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα ξανασυναντούσε σύντομα την οικογένειά του στη Βηθλεέμ. Είχε δει για τελευταία φορά τα δύο κορίτσια και τα δύο αγόρια του όταν τον επισκέφθηκαν πριν από 30 μήνες, είπε.

«Είχαμε πάντα ελπίδα, γι΄αυτό συνεχίσαμε να είμαστε σταθεροί», είπε ο Χατίμπ στο Ρόιτερς.

Ανάμεσα σε αυτούς που απελευθερώθηκαν δεν περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι διοικητές της Χαμάς ή εξέχουσες μορφές άλλων παρατάξεων, με αποτέλεσμα συγγενείς κρατουμένων να λένε πως η συμφωνία δεν πηγαίνει αρκετά μακριά.

Η Τάλα αλ Μπαργούτι, κόρη του Αμπντάλα αλ Μπαργούτι, ενός μαχητή της Χαμάς που καταδικάστηκε σε 67 φορές ισόβια το 2004, είπε πως η συμφωνία άφησε «βαθύ πόνο και ερωτήματα που δεν θα τελειώσουν».

Η συμφωνία «θυσίασε εκείνους που έπαιξαν τον μεγαλύτερο ρόλο στην αντίσταση και έβαλε τέλος στις ελπίδες για την απελευθέρωσή τους», έγραψε στο Facebook. Ο πατέρας της φυλακίστηκε για ανάμιξη σε σειρά επιθέσεων αυτοκτονίας το 2001 και το 2002 που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες Ισραηλινοί.

