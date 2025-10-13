Opinion Poll: Στο 13,5% το προβάδισμα της ΝΔ - Πόσοι θα ψήφιζαν «κόμμα Τσίπρα»

Νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll, για λογαριασμό του Action 24, σφυγμομετρεί την πρόθεση των πολιτών για το αν θα στηρίζουν ένα ενδεχόμενο νέο φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, ιδίως μετά την παραίτησή του από το βουλευτικού του αξίωμα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει το Reader.gr, μόλις το 8,6% ανέφερε ότι θα ψήφιζε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αν δημιουργηθεί αυτό φυσικά, με το 17,5% να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ρίξει την ψήφο του σε αυτό. Το 69,5% όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ψηφίσει ένα νέο πολιτικό φορέα αν δημιουργηθεί από τον πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.





Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση μετρά και τα επίπεδα της αντιπολίτευσης με τον κόσμο να μην είναι ικανοποιημένος, καθώς το 45% πιστεύει ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί ικανοποιητική αντιπολίτευση.

Το 13% θεωρεί ότι η Πλεύση Ελευθερίας ασκεί αντιπολίτευση και μετά ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ – 11,4%

Ελληνική Λύση – 11,4%

ΚΚΕ – 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ – 4,3%

Σε ερώτηση για τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, το 55,5% εξακολουθεί να απαντά ότι η ακρίβεια είναι το Νο.1 που τους απασχολεί και ακολουθούν:

Οικονομία – 25,6%

Κράτος Δικαίου – 16%

Διαφθορά – 15,9%

Δυσφορία υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για το έργο της κυβέρνησης καθώς το 70,7% διαφωνεί με τους χειρισμούς της και μόλις το 27,5% την αξιολογεί θετικά.





Καταλληλότητα για πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για καταλληλότερο πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνει και πάλι ο «Κανένας» με 31,3%. Οι πολιτικοί αρχηγοί λαμβάνουν τα εξής ποσοστά: Κυριάκος Μητσοτάκης 28,1%, Νίκος Ανδρουλάκης 7,8% Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,9% και Σωκράτης Φάμελλος 1,8%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά 13,2 μονάδες διαφορά, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, αρκετά κόμματα δίνουν μάχη για να μπουν ή να παραμείνουν στη Βουλή.

Συγκεκριμένα:

Νέα Δημοκρατία – 24,3%

ΠΑΣΟΚ – 11,1%

Ελληνική Λύση – 8,9%

Πλεύση Ελευθερίας – 8,8%

ΚΚΕ – 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ – 3,6%

ΜέΡΑ25 – 2,6%

Νίκη – 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας – 2,6%

Φωνή Λογικής – 3,6%

Νέα Αριστερά – 1%