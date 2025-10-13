Elxis At - Home: Η ποιότητα, όχι οι τάσεις, καθορίζoυν πλέον την αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα

Η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα αναβαθμίζεται και ορίζεται πλέον από ποιότητα, εμπιστοσύνη και σταθερότητα, όχι από τις τάσεις. Οι καθαρές αποδόσεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις κυμαίνονται στο 4–6%, ενώ η ετήσια υπεραξία φτάνει το 8–10%, προσφέροντας διπλή απόδοση.

«Η Ελλάδα ανεβαίνει κατηγορία. Δεν είναι πια αγορά ευκαιριών — είναι αγορά εμπιστοσύνης και σταθερότητας». Με αυτά τα λόγια ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis - At Ηome in Greece, συνόψισε τις τάσεις και τις προοπτικές της αγοράς εξοχικής κατοικίας για ξένους στην Ελλάδα, από το βήμα της πρόσφατης Οικοδομή Expo.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Elxis, ηγέτιδας εταιρείας στην πώληση εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, η χώρα μας προσφέρει πλέον επένδυση εμπιστοσύνης με χαμηλό ρίσκο και σταθερή προοπτική.

Συγκεκριμένα, η εξοχική κατοικία σήμερα είναι σοβαρή επενδυτική επιλογή, καθώς οι καθαρές αποδόσεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις φτάνουν στο 4–6%, ενώ η ετήσια υπεραξία διαμορφώνεται στο 8–10%, προσφέροντας δηλαδή διττή επιστροφή αξίας σε όσους επενδύουν στην αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis σημείωσε ότι αλλάζει πλέον και το ίδιο το προφίλ της ζήτησης στην αγορά, καθώς η προσφορά ποιοτικών projects αρχίζει να καθορίζει τη ζήτηση.

«Οι αγοραστές δεν ξεκινούν πλέον λέγοντας “θέλω μόνο Κρήτη ή μόνο Πάρο”. Ξεκινούν λέγοντας “θέλω ένα σπίτι που να είναι σωστό – νομικά, τεχνικά και λειτουργικά”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, προσθέτοντας πως «τα νέα έργα που επιλέγουμε, τα σχεδιάζουμε από κοινού με τους κατασκευαστές, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής: θέα, ιδιωτικότητα, προσβασιμότητα από το εξωτερικό και απόσταση από τη θάλασσα. Με αυτά τα κριτήρια αναζητούμε αξιόπιστους κατασκευαστές σε περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις και δημιουργούμε νέα projects πάνω στις προδιαγραφές που γνωρίζουμε ότι ζητούν οι πελάτες μας».

Σύμφωνα με τον CEO της Elxis, οι κατοικίες που συνδυάζουν ιδία χρήση, καλή απόδοση και υπεραξία στην πώληση, καθοδηγούν τη ζήτηση και διαμορφώνουν σταδιακά την προσφορά. Μάλιστα, η τάση αυτή είναι ήδη εμφανής σε περιοχές όπως η Πρέβεζα ή η Μεσσηνία που αναπτύσσονται θεαματικά.

«Η αγορά πλέον δεν κινείται από τις “μόδες”, αλλά από την ποιότητα και την αξιοπιστία της προσφοράς», τόνισε ο κ. Γαβριηλίδης, προσθέτοντας πως εκεί δημιουργείται πραγματική αξία – και για την αγορά, και για τη χώρα.

Περιοχές που πρωταγωνιστούν

Ως προς τις περιοχές που διατηρούν τα σκήπτρα στην αγορά εξοχικής κατοικίας, ο CEO της Elxis απαρίθμησε 5 περιοχές, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε μία από αυτές να ξεχωρίζουν:

Κρήτη, η πιο ώριμη αγορά, με πληρότητα υποδομών και διεθνή κοινό.

Ρόδος, που εξελίσσεται ραγδαία με έργα υψηλής αισθητικής και επισκεψιμότητα που διαρκεί όλο το χρόνο.

Ιόνιο, κυρίως Λευκάδα και Πρέβεζα, όπου η ζήτηση από τη βόρεια Ευρώπη αυξάνεται θεαματικά.

Πελοπόννησος, από Μάνη έως Πύλο, με projects χαμηλής πυκνότητας και διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Κυκλάδες, που διατηρούν τον premium χαρακτήρα τους και τη σταθερή υπεραξία.

Η ζήτηση από το εξωτερικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, η ζήτηση είναι ισχυρή και προέρχεται κυρίως από Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ελβετία, Σκανδιναβία και πλέον και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος. Οι περισσότεροι αγοραστές είναι 45 έως 70 ετών, με σταθερό εισόδημα και πρόθεση μακροχρόνιας παραμονής στην Ελλάδα, δηλαδή δεν αναζητούν “ευκαιρία”, αλλά ποιότητα ζωής και ασφάλεια επένδυσης.

Η επόμενη τριετία

Αναφερόμενος στις προοπτικές της αγοράς εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis κ. Γιώργος Γαβριηλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος σημειώνοντας πως «Η επόμενη περίοδος θα είναι φάση ποιοτικής σταθερότητας. Η Golden Visa στα €400.000 και €800.000 απομακρύνει το βραχυπρόθεσμο speculative χρήμα και ενισχύει τη θεσμική, μακροπρόθεσμη επένδυση. Θα δούμε περισσότερα έργα με αρχιτεκτονική ταυτότητα και λιγότερα τυχαία projects. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε αγορά ευρωπαϊκών προδιαγραφών — με νομική ασφάλεια, επαγγελματισμό και διάρκεια» κατέληξε.