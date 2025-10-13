Ιταλία: Ο απερχόμενος περιφερειάρχης κέρδισε τις τοπικές εκλογές στην Τοσκάνη

Ο απερχόμενος κεντροαριστερός περιφερειάρχης Εουτζένιο Τζάνι κέρδισε τις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα στην περιφέρειά του Τοσκάνη, με πρωτεύουσα τη Φλωρεντία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβολές επί πραγματικών ψήφων, ο Τζάνι φέρεται να λαμβάνει ποσοστό 54,6%, ενώ ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Αλεσάντρο Τομάζι βρίσκεται στο 40,6%.

Η ανεξάρτητη υποψήφια της αριστεράς Αντονέλα Μπούντου, τέλος, σύμφωνα με τις προβολές, λαμβάνει ποσοστό ψήφων του 5%.

Ο Εουτζένιο Τζάνι, εκτός από την κεντροαριστερά, υποστηρίχτηκε από το Κίνημα Πέντε Αστέρων, το κεντρώο κόμμα Ιταλία των Αξιών και την Ιταλική Αριστερά με τους Οικολόγους.

Η Τοσκάνη είναι ιστορικό προπύργιο της κεντροαριστεράς στην Ιταλία.

Η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 47%, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 15% σε σχέση με τις περιφερειακές εκλογές του 2020.

Τον Νοέμβριο πρόκειται να κληθούν στις κάλπες οι κάτοικοι των ιταλικών περιφερειών με πρωτεύουσες τη Βενετία, το Μπάρι και τη Νάπολη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ