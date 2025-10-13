Το ασήμι στα 100 δολάρια; Αναλυτές βλέπουν διπλασιασμό της τιμής και μεγάλη ζήτηση

Οι παράγοντες πίσω από το νέο άλμα της τιμής. Η στροφή των επενδυτών στην ασφάλεια και οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πολύτιμου μετάλλου.

Στα ασφαλή καταφύγια των πολύτιμων μετάλλων, μεταξύ των οποίων και το ασήμι, στρέφονται οι επενδυτές εν μέσω ανησυχιών για κορύφωση του εμπορικού πολέμου και της έντονης αβεβαιότητας σε οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Ωστόσο, στην περίπτωση του αργύρου, η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας.

Η τιμή spot του αργύρου έχει σημειώσει άνοδο άνω του 78% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με κέρδη λίγο πάνω από 50% για τον χρυσό. Και τα δύο μέταλλα έχουν ωφεληθεί από τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια, εν μέσω αστάθειας στις ευρύτερες αγορές κεφαλαίου.

Η τιμή spot του αργύρου στο Λονδίνο αυξήθηκε περισσότερο και 3% ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά τα 52 δολάρια η ουγγιά, με αναλυτές να υποστηρίζουν ότι η τιμή του θα μπορούσε να διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια.

Η τιμή του αργύρου κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς κορυφώθηκε ένα «short squeeze» (αναγκαστικό κλείσιμο θέσεων πώλησης) στο Λονδίνο, με τη νέα άνοδο στις τιμές να προσθέτει επείγουσα ανάγκη στη παγκόσμια αναζήτηση ράβδων μετάλλου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Αντίστοιχα, ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.080 δολάρια η ουγγιά, συνεχίζοντας ένα ιστορικό σερί ανόδου επί οκτώ εβδομάδες. Άλματα σημειώνουν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πιέσεις στις αγορές που προκλήθηκαν από την εκρηκτική επενδυτική ζήτηση αρχίζουν να επεκτείνονται και σε άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Περιορισμένη ρευστότητα

Οι τιμές αναφοράς στο Λονδίνο έχουν ανέβει σε σχεδόν πρωτοφανή επίπεδα σε σύγκριση με εκείνες της Νέας Υόρκης, οδηγώντας κάποιους traders να κλείνουν θέσεις φόρτωσης σε υπερατλαντικές πτήσεις για να μεταφέρουν ράβδους αργύρου -ένα πανάκριβο μέσο μεταφοράς που συνήθως προορίζεται για τον χρυσό- με σκοπό να επωφεληθούν από τις τεράστιες προσαυξήσεις στο Λονδίνο.

«Η αγορά ασημιού έχει πολύ μικρότερη ρευστότητα και είναι περίπου εννιά φορές μικρότερη από εκείνη του χρυσού, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι διακυμάνσεις», σημειώνουν στο Bloomberg αναλυτές της Goldman Sachs.

«Χωρίς τη στήριξη από κεντρικές τράπεζες για να σταθεροποιήσουν τις τιμές, ακόμα και μια προσωρινή απόσυρση επενδυτικών ροών μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογη διόρθωση».

Τα τέσσερα βασικά πολύτιμα μέταλλα έχουν αυξηθεί κατά 55% έως 80% μέσα στο 2025, κυριαρχώντας στις αγορές εμπορευμάτων.

Επενδυτική και βιομηχανική χρήση

Ο Πολ Σιμς, επικεφαλής διαχείρισης προϊόντων ETF σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων στην Invesco (EMEA), δήλωσε στο CNBC ότι το ράλι του χρυσού ώθησε τους επενδυτές να εξετάσουν και άλλα πολύτιμα μέταλλα.

«Το ενδιαφέρον για το ασήμι αυξήθηκε όταν ο λόγος χρυσού-ασημιού ξεπέρασε το 100x μετά το ράλι του χρυσού που ξεκίνησε τον Απρίλιο μετά την ανακοίνωση ανταποδοτικών δασμών από τον Τραμπ. Η μόνη άλλη φορά που αυτός ο λόγος ξεπέρασε το 100x αυτόν τον αιώνα ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ακολούθησε μια απότομη αντιστροφή».

Ωστόσο, ο Σιμς δήλωσε πως οι επενδυτές βλέπουν πλέον το ασήμι ως αποθήκη αξίας για διάφορους λόγους, τονίζοντας ότι το ασήμι δεν είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό από το 2011, ενώ ο χρυσός έχει καταγράψει 39 νέα ρεκόρ μόνο φέτος.

Ο Σιμς σημείωσε πως το ασήμι έχει πρακτικές εφαρμογές που ο χρυσός δεν μπορεί να προσφέρει. «Οι βιομηχανικές χρήσεις του χρυσού είναι περιορισμένες», είπε.

«Από επενδυτικής άποψης, το ασήμι θεωρείται αποθήκη αξίας, αλλά έχει και πολλές βιομηχανικές χρήσεις, ιδίως στα ηλεκτρονικά και τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»

Παρόλο που θεωρεί δύσκολη την πρόβλεψη για την επόμενη κατεύθυνση των τιμών, ο Σιμς τόνισε ότι η άνοδος του ασημιού το 2025 έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες.

«Το επενδυτικό κλίμα για τον χρυσό και το ασήμι παραμένει θετικό και οι επενδυτές έχουν ακόμα σχετικά χαμηλές κατανομές. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές δύσκολα θα επηρεαστούν από μαζικές ρευστοποιήσεις κερδών, ειδικά όσο τα χρηματιστήρια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.»

«Αν διατηρηθεί το θετικό κλίμα, είναι απόλυτα εφικτό το ασήμι να συνεχίσει να ανεβαίνει.»

Ασήμι στα 100 δολάρια η ουγγιά;

Ο Πολ Γουίλιαμς, γενικός διευθυντής της Solomon Global (προμηθευτής χρυσού και ασημιού), απέδωσε το ράλι του ασημιού σε «ισχυρές δυνάμεις του πραγματικού κόσμου» αντί για καθαρή κερδοσκοπία όπως το 1980: «Ένα βαθύ διαρθρωτικό έλλειμμα, ρεκόρ βιομηχανικής ζήτησης και αυξανόμενες επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες περιορίζουν την προσφορά και ωθούν τις τιμές προς τα πάνω», είπε στο CNBC.

«Παρόλο που το ασήμι δεν διαθέτει πλήρως τον χαρακτήρα ασφαλούς καταφυγίου όπως ο χρυσός, ο διπλός του ρόλος ως βιομηχανικό και επενδυτικό μέταλλο συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα και προοπτικές ανόδου».

Το ασήμι είναι κρίσιμο συστατικό σε πολλά προϊόντα, όπως ηλεκτρικοί διακόπτες, ηλιακά πάνελ και κινητά τηλέφωνα. Χρησιμοποιείται επίσης στους ημιαγωγούς που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ο Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που οδηγούν την αγορά του ασημιού δεν παρουσιάζουν σημάδια υποχώρησης και η ανοδική πορεία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και το 2026. «Παρά τα ρεκόρ, το ασήμι παραμένει φθηνό σε σύγκριση με τον χρυσό.

Δεδομένων των σημερινών συνθηκών, μια τιμή 100 δολάρια η ουγγιά είναι σίγουρα πιθανή μέχρι το τέλος του 2026».

Ο Φιλίπ Γκιτζσέλς, επικεφαλής στρατηγικής στην BNP Paribas Fortis, είχε προβλέψει πριν από ένα χρόνο το επίπεδο των 50 δολαρίων και τώρα πιστεύει ότι η αξία του ασημιού μπορεί να διπλασιαστεί από τα τρέχοντα υψηλά.

Παρ’ όλα αυτά, εκτιμά πως μπορεί να υπάρξει παύση ή διόρθωση πριν συνεχιστεί η άνοδος: «Μετά από ένα μεγάλο ράλι, συχνά βλέπουμε μια παύση. Μπορεί να υπάρξει σύντομη αλλά βίαιη διόρθωση ή μια περίοδος στασιμότητας».

Πολιτική πίεση και νέες εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας

Την Κυριακή, η Κίνα κάλεσε την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για νέους δασμούς και να επιστρέψει στις συνομιλίες, προειδοποιώντας για αντίποινα αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ - που πρότεινε επιπλέον δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα την περασμένη εβδομάδα - χρησιμοποίησε πιο ήπια γλώσσα το Σαββατοκύριακο.

«Μόλις άρχισαν να μειώνονται οι γεωπολιτικοί και εμπορικοί κίνδυνοι για τον χρυσό, ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με την ένταση ΗΠΑ–Κίνας», είπε στο Bloomberg ο αναλυτής Kάιλ Ρόντα της Capital.com.

«Η εμπορική αστάθεια ίσως υποχωρήσει, αλλά δεν εξαφανίζεται ποτέ. Και αυτό είναι καλό νέο για τον χρυσό.»

Επίσης, οι traders παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της αμερικανικής έρευνας στο πλαίσιο του Άρθρου 232 για κρίσιμα ορυκτά — που περιλαμβάνει το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο. Ο φόβος ότι αυτά τα μέταλλα μπορεί να ενταχθούν σε νέους δασμούς έχει επιδεινώσει τη στενότητα στην αγορά και εν μέρει έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για το σημερινό «short squeeze».