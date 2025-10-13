Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας στο επίκεντρο

Στο «πράσινο» ο μεταλλευτικός κλάδος. Η Fresnillo ενισχύεται 5,7%, η Aurubis προσθέτει 2,7% και η Anglo American κερδίζει 2,1%.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές την Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές «τινάζουν» από πάνω τους τους φόβους που δημιουργήθηκαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας από την «αναζωπύρωση» του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αν και συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε την Παρασκευή στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 100% στις κινεζικές εισαγωγές και ελέγχων στις εξαγωγές όλων των κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από την 1η Νοεμβρίου, ως απάντηση στην απόφαση του Πεκίνου να αυστηροποιήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει λιμενικά τέλη σε πλοία που ανήκουν, λειτουργούν, έχουν κατασκευαστεί ή φέρουν σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών την Τρίτη, ως αντίμετρο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,56% στις 567,32 μονάδες, ενώ ο δείκτης Stoxx 600 Basic Materials σημειώνει άνοδο 1,6% μετά από πτώση 2,5% την Παρασκευή.

Οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών κινούνται στο «πράσινο», με την Fresnillo να σημειώνει άνοδο 5,7%, την Aurubis να προσθέτει 2,7% και την Anglo American να κερδίζει 2,1%.

Ο δείκτης Eurostoxx 50 κερδίζει 0,83% στις 5.577 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,57% στις 24.405 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,74% στις 7.976 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινείται στο +0,32% στις 9.457 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,64% στις 42.318 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,64% στις 15.585 μονάδες.

Την Παρασκευή οι δείκτες ολοκλήρωσαν με απώλειες, καθώς το επενδυτικό ηθικό «ταρακουνήθηκε» από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για «τεράστια αύξηση των δασμών» σε κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ.

Στο ταμπλό, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σημειώνουν άνοδο 0,9%, με τη Renault να προσθέτει 1,5%, τη Stellantis να ενισχύεται 4,4% και τη Mercedes-Benz να κερδίζει 1%. Οι εταιρείες συγκαταλέγονται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών που αντιμετωπίζουν νομικές ενέργειες στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου λόγω των ισχυρισμών ότι προσπάθησαν να παρακάμψουν τα όρια εκπομπών ρύπων ντίζελ κατά τη διάρκεια δοκιμών χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα «συστήματα παρακάμψεως».

Επιπλέον, η Lloyds Bank ενισχύεται 1,3% μετά την ανακοίνωση ότι θα διαθέσει επιπλέον 800 εκατ. λίρες (1,07 δισ. δολάρια) για αποζημιώσεις που προκύπτουν από το σκάνδαλο της παράνομης πώλησης χρηματοδοτήσεων αυτοκινήτων.

Τέλος, η μετοχή της Astrazeneca υποχωρεί κατά 0,4%, παρά τα κέρδη 0,9% που σημείωνε στο ξεκίνημα των συναλλαγών με ώθηση από το deal που σύναψε την Παρασκευή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων της στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε ξανά στη θέση του πρωθυπουργού τον Σεμπαστιάν Λεκορνί την Παρασκευή, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του μόλις πριν λίγες ημέρες, δίνοντάς του μια ακόμη ευκαιρία να ορίσει νέο υπουργικό συμβούλιο και να περάσει τον προϋπολογισμό από ένα διχασμένο κοινοβούλιο.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση, η οποία εξοργίζει τον γαλλικό λαό, και σε αυτή την αστάθεια, η οποία βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας», δήλωσε ο Λεκορνί σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λεκορνί πρέπει να υποβάλει πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2026 σήμερα Δευτέρα, προκειμένου να εγκριθεί η νομοθεσία μέχρι το τέλος του έτους. Διαφορετικά, η Εθνοσυνέλευση ενδέχεται να χρειαστεί να ψηφίσει ένα έκτακτο νομοσχέδιο για να συνεχίσει να χρηματοδοτείται η κυβέρνηση.

Αυτή την εβδομάδα το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα εταιρικά αποτελέσματα που πρόκειται να δημοσιευτούν, όπως η ASML, η LVMH και η Nestle, ενώ θα παρακολουθήσουν και την ετήσια συνάντηση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον.

Στο «κόκκινο» οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού

Πτώση κατέγραψαν οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια την πρώτη μέρα συναλλαγών της εβδομάδας, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να ηγείται των απωλειών, καθώς η επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ στην Κίνα αναζωπύρωσαν τους φόβους για εμπορικό πόλεμο και «κλόνισαν» το επενδυτικό ηθικό.

Ειδικότερα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,76%, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,50% στις 4.593 μονάδες. Το γουάν κέρδισε 0,1%.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε απώλειες 1,01% στις 48.088 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix διολίσθησε 1,85% στις 3.197 μονάδες. Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν ιστορικά υψηλα.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,72% στις 3.584 μονάδες ενώ μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έκλεισε με κέρδη 0,12% στις 860,49 μονάδες.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,84% στις 8.882 μονάδες.