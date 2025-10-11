Πεκίνο: Απαντά με τέλη ελλιμενισμού στα αμερικανικά πλοία που δένουν σε κινεζικά λιμάνια

Το μέτρο θα αφορά και σε εταιρείες στις οποίες ποσοστό 25% ή περισσότερο των μετοχών ή των θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο κατέχεται από επενδυτικά ταμεία με έδρα τις ΗΠΑ.

Η Κίνα θα επιβάλει λιμενικά τέλη σε πλοία που ανήκουν, λειτουργούν, έχουν κατασκευαστεί ή φέρουν σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών την Τρίτη, ως αντίμετρο στα τέλη ελλιμενισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε πλοία με σύνδεση με την Κίνα από την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών αναφέρει το Reuters.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αυξάνει τους δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ στο 100% και επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού, ως αντίποινα στους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Υπάρχουν σχετικά λίγα πλοία που είναι κατασκευασμένα ή φέρουν σημαία των ΗΠΑ και δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, αλλά η Κίνα θα παγιδεύσει περισσότερα πλοία επιβάλλοντας τέλη σε εταιρείες στις οποίες ποσοστό 25% ή περισσότερο των μετοχών ή των θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο κατέχεται από επενδυτικά ταμεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν αναλυτές.

«Αυτό ρίχνει ένα ευρύ δίχτυ και θα μπορούσε να επηρεάσει πολλές δημόσιες ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε αμερικανικά χρηματιστήρια», δήλωσε ο Erik Broekhuizen, διευθυντής έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη ναυτιλιακή μεσιτική εταιρεία Poten & Partners. «Η πιθανή επίδραση είναι σημαντική» ανέφερε.

Την Τρίτη, πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα - ή που ανήκουν ή λειτουργούν από κινεζικές εταιρείες - θα πρέπει επίσης να καταβάλουν τέλος στο πρώτο λιμάνι προσέγγισής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κίνα: Είναι πολιτική διακρίσεων

Τα τέλη που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πλοία με σύνδεση με την Κίνα, έπειτα από έρευνα του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Ουάσινγκτον να αναβιώσει τη ναυπηγική βιομηχανία εντός των ΗΠΑ και να περιορίσει την αυξανόμενη ναυτική και εμπορική δύναμη της Κίνας.

«Είναι ξεκάθαρα πολιτική διακρίσεων, που βλάπτει σοβαρά τα νόμιμα συμφέροντα της κινεζικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, διαταράσσει σοβαρά τη σταθερότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και υπονομεύει σοβαρά τη διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο.

Το γραφείο του USTR δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Κίνα έχει εκτοξευθεί στην πρώτη θέση της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, με τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της να κατασκευάζουν τόσο εμπορικά όσο και στρατιωτικά πλοία.

Τα τέλη που ανακοίνωσε η Κίνα, όπως και εκείνα που επέβαλαν οι ΗΠΑ, «προσθέτουν επιπλέον πολυπλοκότητα και κόστος στο παγκόσμιο δίκτυο που διατηρεί την κυκλοφορία των αγαθών και τη σύνδεση των οικονομιών, και ενέχουν τον κίνδυνο να βλάψουν εξαγωγείς, παραγωγούς και καταναλωτές, σε μια περίοδο που το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκεται ήδη υπό πίεση», δήλωσε ο Τζο Κράμεκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παγκόσμιας Ένωσης Ναυτιλίας (World Shipping Association).