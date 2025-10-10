Ανοδικά η Wall Street - Σε «τροχιά» για εβδομαδιαία κέρδη Nasdaq και S&P 500

Στην εβδομάδα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,5%, ενώ οι Nasdaq και S&P 500 σημειώνουν άνοδο 1,3% και 0,5% αντίστοιχα.

Ανακάμπτουν από τις χθεσινές απώλειες οι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, με τους Nasdaq και S&P 500 να βρίσκονται σε τροχιά για εβδομαδιαία κέρδη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις οικονομικο-πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, όπου συνεχίζεται για δέκατη πλέον ημέρα το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Η Γερουσία θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη, κατά συνέπεια ως τότε δεν θα υπάρξει άλλη ψηφοφορία με στόχο την άρση του αδιεξόδου.

Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι εμμένουν στις θέσεις τους από την 1η Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ λόγω της οποίας έχουν βρεθεί σε τεχνική ανεργία περισσότεροι από 700.000 ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι. «Το shutdown είναι, όπως ξέρετε, αρκετά κακό. Όχι ακόμη διότι ακόμη είναι νωρίς, αλλά επιδεινώνεται καθώς περνά ο καιρός», δήλωσε ο Τραμπ χθες στη διάρκεια ενός μεγάλου μονολόγου ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύεται 0,36% στις 46.524 μονάδες, ο S&P 500 προσθέτει 0,22% στις 6.750 μονάδες, ενώ ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,24% στις 23.081 μονάδες. Στην εβδομάδα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,5%, ενώ οι Nasdaq και S&P 500 σημειώνουν άνοδο 1,3% και 0,5% αντίστοιχα.

Την Πέμπτη οι δείκτες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές με απώλειες. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,52%, ο S&P 500 έχασε 0,28%, αφότου άγγιξε για πρώτη φορά τις 6.764 μονάδες, κατακτώντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq διολίσθησε 0,08%, κατακτώντας επίσης νέο ιστορικό υψηλό, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά «πάτησε» τις 23.062 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Applied Digital «εκτοξεύεται» κατά 32% μετά την ανακοίνωση του κατασκευαστή κέντρων δεδομένων ότι τα έσοδα α' τριμήνου αυξήθηκαν κατά 84% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, η ιατρική ψηφιακή πλατφόρμα Doximity υποχωρεί 4% μετά την υποβάθμιση της μετοχής από την JPMorgan σε «underweight» από «neutral».

Η κατασκευάστρια εταιρεία των πασίγνωστων τζιν Levi Strauss καταγράφει πτώση σχεδόν 10% μετά την ανακοίνωση των χαμηλότερων από το αναμενόμενο προβλέψεων για τα κέρδη του δ' τριμήνου. Τέλος, η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis διολισθαίνει 1,4% παρόλο που ανακοίνωσε αύξηση κατά 13% στις αποστολές του γ' τριμήνου.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ τάσσεται υπέρ των μειώσεων των επιτοκίων, τονίζοντας πως οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής πρέπει να είναι προσεκτικοί εν μέσω αντικρουόμενων σημάτων που εκπέμπει η αμερικανική οικονομία. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια, αλλά πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί σε αυτό», υπογράμμισε ο Γουόλερ μιλώντας στο CNBC.

Επιπλέον, νέες προειδοποιήσεις ότι το χρέος της κυβέρνησης των ΗΠΑ αυξάνεται πολύ γρήγορα, τροφοδοτώντας ένα κλίμα ανάλογο με τα χρόνια πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απηύθυνε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο.

Όταν το χρέος αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με το εισόδημα, αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες, τόνισε ο 76χρονος επενδυτής στο Bloomberg. Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, η αύξηση του χρέους είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Οι ολοένα και πιο έντονες παγκόσμιες συγκρούσεις και η ανισότητα πλούτου δημιουργούν επίσης ένα περιβάλλον με «πολλαπλές πηγές ανησυχίας».

Την ερχόμενη εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις των οικονομικών μεγεθών από τους κολοσσούς του τραπεζικού κλάδου Goldman Sachs και Citigroup, ενώ από τον τεχνολογικό κλάδο η Tesla θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της στις 22 Οκτωβρίου, ακολουθούμενη από τις Alphabet, Microsoft και Meta στις 29 Οκτωβρίου.