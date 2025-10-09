Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές - «Βουτιά» 15% για την Ferrari

Ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε απώλειες 1,4%. Η HSBC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχώρησε 5,4%.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι περισσότεροι κύριοι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στο πολιτικό «ναρκοπέδιο» που επικρατεί στη Γαλλία, ενώ παρακολούθησαν και τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση.

Το γραφείο του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα επιλέξει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες. Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι η πλειοψηφία των νομοθετών αντιτάχθηκε στη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι υπάρχει μια πλατφόρμα για σταθερότητα. Μιλώντας την Τετάρτη, δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα ήταν δυνατό να υπάρξει ένας προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχασε 0,43% στις 571,30 μονάδες, υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στη χθεσινή συνεδρίαση, με τους περισσότερους τομείς να ολοκληρώνουν σε αρνητικό έδαφος. Ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε απώλειες 1,4%. Ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,40% στις 5.627 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,22% στις 24.652 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,23% στις 8.041 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 απώλεσε 0,41% στις 9.509 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε πτώση 1,59% στις 42.790 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έχασε 0,48% στις 15.603 μονάδες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η πρόταση ιδιωτικοποίησης που υπέβαλε η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, HSBC, στους μετόχους της θυγατρικής Hang Seng την Πέμπτη. Η HSBC διαθέτει μερίδιο 63% στην Hang Seng.

«Εάν εγκριθεί, η Hang Seng θα γίνει θυγατρική της HSBC Asia Pacific κατά 100% και θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ», δήλωσε η HSBC. Μετά την είδηση, η μετοχή της Hang Seng εκτοξεύτηκε σχεδόν 30% στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Αντίθετα, η μετοχή της HSBC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχώρησε 5,4%.

Επιπλέον, η μετοχή της Ferrari κατέγραψε «βουτιά» πάνω από 15% στο χρηματιστήριο του Μιλάνο, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ενημέρωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και το 2030 ενώ μείωσε κατά το ήμισυ τον στόχο της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για κινητήρες εσωτερικής καύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις «αβέβαιες εποχές».

Τέλος, η Novo Nordisk υποχώρησε 1% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς της Akero Therapeutics για έως και 5,2 δισ. δολάρια. Η Novo θα καταβάλει 54 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, που ισοδυναμούν με 4,7 δισ. δολάρια, και αντικατοπτρίζουν ένα premium περίπου 16% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Akero στα 46,49 δολάρια την Τετάρτη.

Στα μάκρο στοιχεία από το πεδίο της γερμανικής οικονομίας, μείωση κόντρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών κατέγραψαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Πιο αναλυτικά, οι γερμανικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά 0,5% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τη στιγμή που οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 0,3%. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ -τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Γερμανίας με εμπορικές συναλλαγές ύψους 253 δισ. ευρώ το 2024- μειώθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Παραμένοντας στην Γερμανία, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε περισσότερο σε σχέση με τις αρχές του 2022, γεγονός που αποδεικνύει τον αγώνα της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης να ξεπεράσει μία πολυετή ύφεση. Η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,3% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω της πτώσης κατά 19% στην αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με έκθεση της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας Destatis της Γερμανίας, όπως αναφέρει το Automotive News Europe.