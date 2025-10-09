Όνυξ: Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την είσοδο των μετοχών στο ΧΑ

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Όνυξ στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της ΟΝΥΞ Τουριστική κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Οκτωβρίου, για την εισαγωγή των 68,9 εκατ. υφιστάμενων μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έγκριση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία, η οποία πραγματοποιεί τη μετάβασή της από την Εναλλακτική Αγορά, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα των μετοχών της στο επενδυτικό κοινό.

Η διαγραφή των μετοχών της ΟΝΥΞ από την εναλλακτική αγορά θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., ενώ η διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025. Το ενημερωτικό δελτίο έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του συμβούλου εισαγωγής.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. παρουσιάζεται ακολούθως:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στον ιστότοπο της εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 9.10.2025, θα είναι διαθέσιμο από 9.10.2025 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:

• του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers),

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),

• της Εταιρείας (https://onyx-ventures.org/wp-content/uploads/Enimerotiko_Deltio_Metataxis.pdf) και

• του Συμβούλου Εισαγωγής (www.vigorfinance.gr)

Επίσης, μέχρι την ημερομηνία Εισαγωγής, το Ενημερωτικό Δελτίο, με πρωτοβουλία της Εταιρείας, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Αχελώου 9, 54628 Θεσσαλονίκη) και του Συμβούλου Εισαγωγής (Ψυχάρη 14, 15451, Νέο Ψυχικό, Αθήνα).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Αχελώου 9, 54628, Θεσσαλονίκη τηλ.: (υπεύθυνος: κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων & Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 6936 789 917).