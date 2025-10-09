Απώλειες άνω του 1% για το πετρέλαιο ελέω της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα

Το Brent υποχώρησε 1,6%. Το WTI απώλεσε 1,7%.

Ήπια πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη ελέω της υπογραφής συμφωνίας για εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,6%, στα 65,22 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ απώλεσε 1,7%, στα 61,51 δολάρια.

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία την Πέμπτη για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες θα σταματήσουν, το Ισραήλ θα αποσυρθεί εν μέρει από τη Γάζα και η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους σε αντάλλαγμα για εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερώσει το Ισραήλ.

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από την έγκριση της συμφωνίας από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζουν απόψε, για να επικυρώσουν το σχέδιο, αν και η συνεδρίαση του πρώτου ξεκίνησε με καθυστέρηση 90 λεπτών, περί τις 18.30, λόγω έντονων συζητήσεων για τον κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων (οι περισσότεροι καταδικασμένοι σε ισόβια για τρομοκρατικές επιθέσεις) που πρόκειται να απελευθερωθούν.

Από την πλευρά του, ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.