«Μεγάλος Αδερφός» στα ΙΧ: Στα σκαριά το Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων

Σε μια πλατφόρμα θα συγκεντρωθούν από όλες τις βάσεις δεδομένων όλα τα στοιχεία για τα ΙΧ. Έρχονται πάνω από 1 εκατ. ειδοποιητήρια για αυτοκίνητα χωρίς ΚΤΕΟ, χωρίς ασφάλεια ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Ένα νέο ψηφιακό Μητρώο που θα «βλέπει» και θα «παρακολουθεί» κάθε όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα στήνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η νέα πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, ενώ ετοιμάζονται περισσότερα από 1 εκατ. ειδοποιητήρια σε οδηγούς που έχουν παραλείψει ΚΤΕΟ, ασφάλεια ή πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Το νέο ενιαίο Μητρώο θα ενώσει τα στοιχεία που σήμερα είναι σκορπισμένα σε διαφορετικές υπηρεσίες και φορείς (υπουργείο Μεταφορών, ΑΑΔΕ, ΚΤΕΟ, Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης, Μητρώο Πολιτών) εξασφαλίζοντας ενιαία εικόνα για κάθε όχημα. Στο Μητρώο θα αποτυπώνεται το πλήρες προφίλ κάθε αυτοκινήτου.

Θα περιλαμβάνει στοιχεία για το κάτοχο του οχήματος, την άδεια κυκλοφορίας, αν είναι ασφαλισμένο, αν έχει τεθεί σε αδράνεια, αν έχει περάσει ΚΤΕΟ ή αν έχει πληρωμένα τέλη. Ακόμα και πληροφορίες για οχήματα που έχουν καταστραφεί ή κλαπεί θα είναι διαθέσιμες.

Διασταυρώσεις

Με τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε ένα Μητρώο, οι αρχές θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιο όχημα κυκλοφορεί νόμιμα και ποιο όχι. Μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες και οι υπηρεσίες θα ενημερώνονται αυτόματα για την πραγματική κατάσταση κάθε οχήματος ενώ θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους κατόχους για εκκρεμότητες, ενώ αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα ενεργοποιούνται πρόστιμα και κυρώσεις.

Παραβάτες

Ήδη «τρέχει» η πρώτη μεγάλη ηλεκτρονική διασταύρωση στα οχήματα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά καθώς έχουν εντοπιστεί:

700.000 οχήματα τα οποία δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

243.904 οχήματα έχουν πληρώσει τέλη αλλά παραμένουν ανασφάλιστα.

113.382 είναι ασφαλισμένα αλλά δεν έχουν πληρώσει τέλη.

Οι ιδιοκτήτες που εντοπίστηκαν με εκκρεμότητες στα οχήματά τους θα λάβουν ειδοποιητήρια έως το τέλος Οκτωβρίου. Όσοι δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με «ραβασάκια» προστίμων.

Πρόστιμα

Ανάλογα με την παράβαση και το είδος του οχήματος, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

250 ευρώ για ανασφάλιστα δίκυκλα

500 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ

1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης

400 ευρώ για μη διενέργεια ΚΤΕΟ

Πρόστιμο ίσο με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας για καθυστερήσεις άνω του έτους

Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, εφόσον ο κάτοχος δεν έχει συμμορφωθεί, θα γίνεται νέος ηλεκτρονικός έλεγχος. Αν συνεχιστεί η παράβαση, θα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος.