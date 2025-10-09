Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Ενδεχομένως η Ισπανία θα έπρεπε να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Ενδεχομένως η Ισπανία θα έπρεπε να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Επικαλέστηκε τη μη συμμόρφωση της Μαδρίτης με την απαιτούμενη αύξηση αμυντικών δαπανών στον στόχο του 5%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τη Συμμαχία, επικαλούμενος τη μη συμμόρφωση της Μαδρίτης με την απαιτούμενη αύξηση αμυντικών δαπανών στον στόχο του 5%.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέκρινε έντονα την Ισπανία για μη τήρηση των δεσμεύσεων της έναντι των Συμμάχων.

«Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να δαπανήσουν 5%, όχι 2%. Πολλοί θεώρησαν πως δεν επρόκειτο να γίνει. Αλλά έγινε, σχεδόν από όλους. Είχαμε κάποιον που υστέρησε, την Ισπανία (…) Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά εντάξει. Ίσως να έπρεπε να τους πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Τα λάθη και οι διορθώσεις

«Μεγάλος Αδερφός» στα ΙΧ: Στα σκαριά το Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων

tags:
ΝΑΤΟ
ΗΠΑ
Ισπανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider