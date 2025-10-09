Σδούκου: Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, συσπειρωμένη και προσανατολισμένη στο έργο της

«Η αντιπολίτευση ανακυκλώνει τα φθαρμένα υλικά του παρελθόντος», είπε.

«Καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το ποιος ήρθε και ποιος δεν ήρθε. Εγώ είδα όλη τη Νέα Δημοκρατία στην παρουσίαση του βιβλίου. Προφανώς δεν μπορώ να σχολιάσω τις προσωπικές επιλογές του πρώην πρωθυπουργού» επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξανδρα Σδούκου απαντώντας σε ερωτήση σχετική με την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ε. Στυλιανίδη.

«Ως πολίτης βλέπω μια Νέα Δημοκρατία ενωμένη, υπεύθυνη και επικεντρωμένη στο έργο της: να αυξήσει τους μισθούς, να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, να στηρίξει οικογένειες και εργαζομένους, να πατάξει τη διαφθορά και να ενισχύσει την ασφάλεια και το διεθνές κύρος της χώρας. Μια παράταξη που λύνει προβλήματα, όχι που τα δημιουργεί», πρόσθεσε η κ. Σδούκου σε συνεντεύξεις που έδωσε σήμερα στο MEGA news και στο Action 24.

«Η αντιπολίτευση ανακυκλώνει τα φθαρμένα υλικά του παρελθόντος»

Αναφερόμενη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου τόνισε: «Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ και ένας ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν μεταξύ τους στα πάντα -στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, στην εξωτερική πολιτική- και επιχειρούν, με φθαρμένα υλικά του παρελθόντος, να παρουσιάσουν δήθεν 'νέες ελπίδες". Οι πολίτες όμως θυμούνται».

«Στα Τέμπη η κυβέρνηση έκανε το θεσμικά σωστό - η δικαιοσύνη μίλησε»

Για το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών και την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση έκανε το θεσμικά σωστό. Παρά την επιμονή της αντιπολίτευσης να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε ποτέ να το πράξει, σεβόμενη απολύτως τη διάκριση των εξουσιών», ενώ πρόσθεσε: «Σε ανθρώπινο επίπεδο, όλοι σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα στον κ. Ρούτσι και αναγνωρίσαμε το δικαίωμα κάθε γονιού να κάνει ό,τι νομίζει για να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Όμως είναι η Δικαιοσύνη που θα λάβει τις αποφάσεις. Και ήταν εκείνη που, εκ του αποτελέσματος, βρήκε τη «σολομώντεια λύση», ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα, χωρίς να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης».

Η κ. Σδούκου επισήμανε ότι «είναι αίτημα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη για να αποδοθεί δικαιοσύνη», σημειώνοντας πως «αντίθετα, υπάρχουν δυνάμεις της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν καθυστέρηση, ανακαλύπτοντας συνεχώς εμπόδια».

«ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στο φως»

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία ήθελε από την πρώτη στιγμή να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή, ώστε να βγουν όλα στο φως και να διερευνηθεί σε βάθος τι πήγε λάθος με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να αγχώνεται, γιατί πλέον αποκαλύπτεται πως το σκάνδαλο δεν είναι "γαλάζιο", αλλά σειρά στελεχών το "πρασινίζουν" πολύ έντονα. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η υπόθεση αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, ενώ καθημερινά προκύπτουν στοιχεία για συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από το βαθύ "πράσινο" παρελθόν».

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: πρόοδος ή οπισθοδρόμηση»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε: «Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη και προσηλωμένη στην αποστολή της: να λύνει καθημερινά τα προβλήματα των πολιτών. Το δίλημμα για τη χώρα είναι σαφές. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση, σταθερότητα ή χάος. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει την πρόοδο, τη διαφάνεια και τη δουλειά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ