Χρυσός: «Έπεσε» κάτω από τα 4.000 δολάρια - Νέο υψηλό δεκαετιών για το ασήμι

Απώλειες σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, υποχωρώντας από το ορόσημο των 4.000 δολαρίων που «πάτησε» χθες, καθώς δέχτηκε πιέσεις από το ενισχυμένο δολάριο και τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του πολύχρονου πολέμου στη Γάζα.

Παράλληλα, οι επενδυτές είδαν το ασήμι να σκαρφαλώνει ενδοσυνεδριακά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, αν και τα κέρδη του υποχώρησαν στο τέλος της συνεδρίασης.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με απώλειες 2,4% στα 3.972,60 δολάρια/ουγγιά. Στην spot αγορά, το μέταλλο απώλεσε 2% στα 3.959,48 δολάρια/ουγγιά.

Ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,5% πλησιάζοντας σε υψηλό δύο μηνών.

Το πολύτιμο μέταλλο ξεπέρασε το ορόσημο των 4.000 δολαρίων η ουγγιά για πρώτη φορά την Τετάρτη, κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.070,5 δολαρίων/ουγγιά. Από την αρχή του έτους, ο χρυσός έχει καταγράψει ράλι της τάξης του 52%.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι παρέμεινε αμετάβλητο στα 48,93 δολάρια η ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε ιστορικό υψηλό στα 50,85 δολ./ουγγιά, με άλμα 4%, αποτελώντας την υψηλότερη του επίδοση από το 1980.

Το ασήμι συνεχίζει την ανοδική του πορεία, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών κατά περισσότερο από 70% φέτος, ξεπερνώντας το ρεκόρ του χρυσού. Αυτό αποτελεί μέρος της αυξανόμενης αναζήτησης ασφαλών επενδύσεων που προκλήθηκε από τους φόβους για δημοσιονομικούς κινδύνους στις ΗΠΑ, την «υπερθέρμανση» της αγοράς μετοχών και τις απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, η έλλειψη ελεύθερα διαθέσιμου ασημιού στην κρίσιμη αγορά του Λονδίνου έχει στηρίξει τις τιμές, ενώ παράλληλα έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού του μετάλλου.

Η πλατίνα έχασε κατά 2,4% στα 1.622,25 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε πτώση κατά 1,7% στα 1.425,36 δολάρια.