Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο στο Κολλέγιο Αθηνών

Σε μια εποχή ριζικών αλλαγών ο ρόλος της εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται, οι μέθοδοι διδασκαλίας διαφοροποιούνται, ενώ το σχολείο θα πρέπει να εξελιχθεί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Το Κολλέγιο Αθηνών διοργανώνει, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εκατονταετηρίδας του, Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Η Εκπαίδευση και οι Μεγάλες Προκλήσεις του 21ου αιώνα», που στόχο έχει να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από καίρια ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σε μια εποχή ριζικών αλλαγών ο ρόλος της εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται, οι μέθοδοι διδασκαλίας διαφοροποιούνται, ενώ το σχολείο θα πρέπει να εξελιχθεί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Στο Συνέδριο θα συζητηθούν θέματα, όπως το μέλλον και το όραμα της εκπαίδευσης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, οι κρίσιμες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθήτριες και οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, η ενσωμάτωση των Αναδυόμενων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση συνειδητών και ενεργών πολιτών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλον τον κόσμο, θα παρουσιασθούν πρωτοποριακές έρευνες και πρακτικές, ενώ οι εισηγήσεις θα πυροδοτήσουν συζητήσεις σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις στην εκπαίδευση.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Ομιλητές:

Ron Beghetto (Arizona State University), Tina Blythe (Harvard University), Νικηφόρος Διαμαντούρος (ΕΚΠΑ, Ακαδημία Αθηνών), Σπύρος Δουκάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), Helen Haste (University of Bath), Veronica Boix Mansilla (Harvard University), Bill McDiarmid (UNC-Chapel Hill), Katherine Merseth (Harvard University), Φερενίκη Παναγοπούλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Σπύρος Πολλάλης (Κολλέγιο Αθηνών, Harvard University), Δημήτρης A. Σωτηρόπουλος (ΕΚΠΑ), Αθανάσιος Τζιμογιάννης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Λουκάς Τσούκαλης (ΕΚΠΑ, Sciences Po), Yong Zhao (University of Kansas, University of Melbourne), Steven Watson (Cambridge University)

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, στο campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό 154 52).

Σημαντικές πληροφορίες:

-Παρακολούθηση: Δωρεάν

-Γλώσσες: Ελληνική και Αγγλική (ταυτόχρονη διερμηνεία)

-Εγγραφή: Απαιτείται έως τις 10 Οκτωβρίου 2025

-Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

[Δείτε το πρόγραμμα και εγγραφείτε εδώ για να συμμετάσχετε στον διάλογο για το μέλλον της εκπαίδευσης]