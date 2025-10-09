Τραμπ: Απειλεί να «κόψει» «δημοφιλή» στους Δημοκρατικούς κυβερνητικά προγράμματα

Δεν ήταν πλήρως σαφές ποια προγράμματα θα ταιριάζουν σε αυτή την περιγραφή, αλλά ο Τραμπ διευκρίνισε ότι ήταν «πολύ δημοφιλή προγράμματα των Δημοκρατικών που, ειλικρινά, δεν είναι δημοφιλή στους Ρεπουμπλικάνους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης ("shutdown") για να καταργήσει μόνιμα κυβερνητικά προγράμματα που είναι «δημοφιλή» στους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για την πιο πρόσφατη απειλή που εξαπέλυσε εν μέσω του αδιεξόδου που έχει συναντήσει η αμερικανική κυβέρνηση όσον αφορά την κρατική χρηματοδότηση. «Καταργούμε μόνο τα προγράμματα των Δημοκρατικών», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο.

«Αυτοί ήθελαν να το κάνουν αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, επιρρίπτοντας διπλά την ευθύνη για το κλείσιμο της κυβέρνησης στους Δημοκρατικούς.

Η πιο πρόσφατη απειλή του Τραμπ που στοχεύει τους Δημοκρατικούς έρχεται εννέα ημέρες μετά το «κατέβασμα ρολών» της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τότε ότι η διακοπή της χρηματοδότησης από το Κογκρέσο του έδωσε μια «πρωτοφανή ευκαιρία» να μειώσει δραστικά αυτά που περιέγραψε ως «δημοκρατικές υπηρεσίες».