Οι Χούθι παραμένουν σε εγρήγορση έως ότου τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προτού εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προτού εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

«Θα παραμείνουμε σε εγρήγορση και απολύτως προετοιμασμένοι, θα παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης αυτής της συμφωνίας. Θα οδηγήσει πράγματι αυτή η συμφωνία στον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον της Λωρίδας της Γάζας;», δήλωσε ο Άμπντελ Μάλικ αλ Χούθι, ηγέτης του κινήματος. «Πρέπει να παραμείνουμε στο ανώτατο επίπεδο επαγρύπνησης και ετοιμότητας», τόνισε.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πληθώρα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

