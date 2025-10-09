Wall Street: Υποχώρησαν από τα ρεκόρ Nasdaq και S&P 500 - «Βουτιά» 15% για την Ferrari

Νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, ο S&P 500 άγγιξε για πρώτη φορά τις 6.764 μονάδες, ενώ ο Nasdaq «πάτησε» τις 23.062 μονάδες.

Ήπιες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, με τους Nasdaq και S&P 500 να υποχωρούν από τα νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά που σημείωσαν στην αρχή των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τις εξελίξεις σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, ιδίως στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, εξέτασαν τις νεότερες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης για να καταργήσει μόνιμα κυβερνητικά προγράμματα που είναι «δημοφιλή» στους Δημοκρατικούς, τη στιγμή που το shutdown εκτείνεται για 9η ημέρα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,52% στις 46.358 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,28% στις 6.734 μονάδες, αφότου άγγιξε για πρώτη φορά τις 6.764 μονάδες, κατακτώντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq διολίσθησε 0,08% στις 23.024 μονάδες, κατακτώντας επίσης νέο ιστορικό υψηλό, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά «πάτησε» τις 23.062 μονάδες.

Στο ταμπλό, «βουτιά» 15% κατέγραψε η Ferrari, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ενημέρωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και το 2030 ενώ μείωσε κατά το ήμισυ τον στόχο της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για κινητήρες εσωτερικής καύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις «αβέβαιες εποχές».

Κέρδη 4,2% σημείωσε η μετοχή της PepsiCo μετά την ανακοίνωση των κερδών της για το γ' τρίμηνο. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της διαμορφώθηκαν σε 2,29 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 2,26 δολ/μτχ, με τον τζίρο να αυξάνεται 2,6% στα 23,94 δισ. δολάρια (πάνω από την εκτίμηση για 23,83 δισ. δολάρια). Τα οργανικά έσοδα σημείωσαν τριμηνιαία άνοδο 1,3%.

Άλμα 4,3% κατέγραψε η Delta Air Lines ελέω των ισχυρών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Συγκεκριμένα, η Delta ανακοίνωσε προσαρμοσμένα έσοδα ύψους 15,197 δισ. δολ. έναντι 15,08 δισ. δολ., της εκτίμησης του Bloomberg, ενώ ήταν αυξημένα κατά 4,1% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Delta ανήλθαν σε 1,71 δολάρια, έναντι των προσδοκιών για 1,56 δολάρια.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, την υποστήριξή του για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, τη στιγμή που οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την απασχόληση στη χώρα, η οποία έχει δείξει προσφάτως αδύναμα σημάδια για την πορεία της, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους κινδύνους που ενέχουν σχετικά με την επιβράδυνση συνολικά της αγοράς εργασίας.

«Οι κίνδυνοι περαιτέρω επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας είναι κάτι στο οποίο δίνω ιδιαίτερη προσοχή», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times.

Την επόμενη εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις των οικονομικών μεγεθών από κολοσσούς του τραπεζικού κλάδου -Goldman Sachs και Citigroup-, ενώ από τις «Magnificent Seven» η Tesla θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της στις 22 Οκτωβρίου, ακολουθούμενη από τις Alphabet, Microsoft και Meta στις 29 Οκτωβρίου.