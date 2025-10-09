Ο Μόντι συγχαίρει τον Τραμπ για τη συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεχάρη τον «φίλο» του Ντόναλντ Τραμπ για την «ιστορική επιτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.

Σε δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μόντι πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος με την ευκαιρία αυτή «αξιολόγησαν την καλή πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις εμπορικές διαπραγματεύσεις» που διεξάγονται μεταξύ των δύο χωρών, μετά την επιβολή από τις ΗΠΑ τελωνειακών δασμών 50% στα προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία.

Το μέτρο αυτό που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ λόγω των αγορών πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία, οι οποίες, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, υποβάθμισε τις σχέσεις μεταξύ του Νέου Δελχί και της Ουάσινγκτον.

Ο Ινδός πρωθυπουργός υπογράμμισε ως προς αυτό σήμερα ότι οι δύο άνδρες συμφώνησαν να παραμείνουν «σε στενή επαφή κατά τη διάρκεια των προσεχών εβδομάδων».

Η Ινδία, σύμμαχος του Ισραήλ, υποστηρίζει την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων και μια λύση δύο κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ