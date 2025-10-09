Eurogroup: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά την υψηλή αβεβαιότητα

Σχετικά με τον αντίκτυπο της ενίσχυσης του ευρώ, τόνισε ότι έχει σημειώσει σημαντική ανατίμηση έναντι του δολαρίου, ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, και θα «συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες».

Η Ευρωζώνη παραμένει ανθεκτική παρά το γεγονός ότι ο βαθμός αβεβαιότητας παραμένει υψηλός, δήλωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου μετά τη σύνοδο του συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου.

«Η Επιτροπή και η ΕΚΤ μας ενημέρωσαν για το έργο τους, το οποίο έδειξε ότι η ανάπτυξη ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους», υπογράμμισε ο κ.Ντόναχιου.

Όσον αφορά τον δημοσιονομικό τομέα, ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι η παρουσίαση των προϋπολογισμών βρίσκεται στο «επίκεντρο των κρατών μελών και πολλοί υπουργοί, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

Παρόλο που η τακτική συζήτηση για τα σχέδια προϋπολογισμού έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στο έτος, ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών των ηγετών των κρατών παραμένει ουσιαστικής σημασίας, τόνισε.

«Προχωρήσαμε σε μια σημαντική αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η οποία παραμένει μία από τις κύριες προτεραιότητές μας. Ήταν η πρώτη ετήσια αποτίμηση από την τελευταία μας δήλωση την άνοιξη, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, ιδίως σε εθνικό επίπεδο.

Και τώρα θα δούμε έναν αριθμό νέων πρωτοβουλιών να αναλαμβάνονται, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που συνάδει απόλυτα με τη γραμμή του Eurogroup, η οποία ήταν αρκετά σαφής ως προς το γεγονός ότι απαιτείται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση», συμπλήρωσε.

Για τα stablecoins, ο κ. Ντόναχιου επεσήμανε ότι κατά τη σύνοδο δόθηκε έμφαση στις πρόσφατες εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους για τη ζώνη του ευρώ.

«Έχουμε παρατηρήσει αυξανόμενο ενδιαφέρον από εδραιωμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εταιρικούς φορείς για τα stablecoins και γνωρίζουμε την ανάπτυξη αυτού του τομέα.

Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό αυτά τα ψηφιακά assets να διαδραματίσουν έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών», σημείωσε.

«Έχοντας αυτό κατά νου, ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, και θα επανέλθουμε σύντομα σε αυτό το θέμα, ιδίως δεδομένης της πρόσφατης προόδου που σημειώσαμε όσον αφορά το ψηφιακό ευρώ», κατέληξε.