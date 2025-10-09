Ειδήσεις | Διεθνή

Η Μόσχα αναβάλλει τη Ρώσο-Αραβική σύνοδο κορυφής εν μέσω εφαρμογής της εκεχειρίας στην Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Μόσχα αναβάλλει τη Ρώσο-Αραβική σύνοδο κορυφής εν μέσω εφαρμογής της εκεχειρίας στην Γάζα
Κρεμλίνο / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχαμάντ Σία αλ-Σουντανί συμφώνησαν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ότι η Ρώσο-αραβική σύνοδος κορυφής πρέπει να αναβληθεί, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχαμάντ Σία αλ-Σουντανί συμφώνησαν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ότι η Ρώσο-αραβική σύνοδος κορυφής πρέπει να αναβληθεί, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Δεδομένης της έναρξης της ενεργού φάσης του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εξομάλυνση στην Λωρίδα της Γάζας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μοχαμέντ Σουντανί συμφώνησαν ότι θα είναι δύσκολο για πολλούς από τους προσκληθέντες ηγέτες των αραβικών κρατών να φθάσουν προσωπικά στην Μόσχα εν μέσω αυτής της κατάστασης» αναφέρει το Κρεμλίνο στην ανακοίνωση του

Η σύνοδος κορυφής είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 15 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Τα λάθη και οι διορθώσεις

«Μεγάλος Αδερφός» στα ΙΧ: Στα σκαριά το Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων

tags:
Κρεμλίνο
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider