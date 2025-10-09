Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Την ερχόμενη εβδομάδα η απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τον Τραμπ

Γάζα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι όμηροι που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, συμπληρώνοντας ότι θα προσπαθήσει να μεταβεί στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου συζητήθηκε η συμφωνία που επιτεύχθηκε, βάσει της οποίας οι όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς πρόκειται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Επισημαίνοντας πως και το Ιράν έχει ταχθεί υπέρ της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων, ο Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει συνεργασία με την Τεχεράνη, συμπληρώνοντας πως θα ήθελε να δει την ανασυγκρότηση αυτής της χώρας.

