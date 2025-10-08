Ήπιες διακυμάνσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η διορία 48 ωρών που έδωσε ο Μακρόν στον Λεκορνί προκειμένου να σώσει την κυβέρνησή του λήγει το απόγευμα, οπότε και θα πρέπει να του αναφέρει ενδεχόμενες εξελίξεις.

Ήπια ανοδικά κινούνται την Τετάρτη οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αναζητούν στήριξη σε μία αρκετά δύσκολη εβδομάδα. Η διορία 48 ωρών που έδωσε ο Μακρόν στον απερχόμενο πρωθυπουργό Λεκορνί προκειμένου να σώσει την κυβέρνησή του λήγει το απόγευμα, οπότε και θα πρέπει να του αναφέρει ενδεχόμενες εξελίξεις.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,33% στις 571,21 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 προσθέτει 0,16% στις 5.622 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,21% στις 24.439 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,39% στις 8.0005 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αναρριχάται 0,29% στις 9.510 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σκαρφαλώνει 0,39% στις 43.240 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,4% στις 15.592 μονάδες. Ο ελβετικός SMI προσθέτει 0,55% στις 12.600 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, η Softbank πρόκειται να εξαγοράσει την μονάδα βιομηχανικών ρομπότ της ελβετικής ABB έναντι 5,4 δισ, δολαρίων. Η επίτευξη της συμφωνίας συνεπάγεται ότι η ABB εγκαταλείπει τα σχέδια να αποσχίσει την επιχείρηση της μονάδας το 2026 για την δημιουργία ξεχωριστής εισηγμένης. Ο κλάδος ρομποτικής της ABB απασχολεί περίπου 7.000 άτομα και πέρσι πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,3 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν στο 7% περίπου των συνολικών εσόδων της ABB. Στον απόηχο της ανακοίνωσης η μετοχή της ABB στο Χρηματιστήριο της Ελβετίας σημειώνει κέρδη 1,33%.

Εκτός από το πολιτικό χάος στην Γαλλία οι επενδυτές επεξεργάζονται την ενδεχόμενη «υπαρξιακή απειλή» για την χαλυβουργία της Βρετανίας έπειτα από την πρόταση της Κομισιόν για διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές του μετάλλου στην ΕΕ. «Το 2024 χάθηκαν 18.000 θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό, «είναι πάρα πολλές και αυτό πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Στεφάν Σεζουρνέ, παρουσιάζοντας τα μέτρα στους δημοσιογράφους.

Η Κομισιόν σκοπεύει πρώτα απ’ όλα να μειώσει κατά 47% τις ποσοστώσεις στον χάλυβα που επιτρέπεται να εισαχθεί κάθε χρόνο στην ΕΕ χωρίς να καταβληθούν δασμοί. Η συνολική ποσότητα του χάλυβα που θα εισάγεται χωρίς δασμούς θα πέσει στους 18,3 εκατομμύρια τόνους, όσο ήταν και το 2013, πριν αρχίσουν οι ανισορροπίες στην αγορά λόγω της υπερπαραγωγής.