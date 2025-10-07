Η Παγκόσμια Τράπεζα αναβαθμίζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Κίνας

Η νέα πρόβλεψη έρχεται πιο κοντά στον επίσημο στόχο που έχει θέσει η Κίνα, για ανάπτυξη περίπου 5% του ΑΕΠ το 2025.

Αναβάθμισε τις προοπτικές της Κίνας για το 2025 η Παγκόσμια Τράπεζα, στο πλαίσιο μίας γενικότερης ανοδικής αναθεώρησης των προβλέψεων για την περιοχή της Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού έπειτα από μία περίοδο όπου η αβεβαιότητα λόγω των αμερικανικών δασμών κλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Πλέον, αναμένει ότι η οικονομία της Κίνας θα αναπτυχθεί με ρυθμό 4,8% έναντι 4% που εκτιμόταν τον Απρίλιο. Η νέα πρόβλεψη έρχεται πιο κοντά στον επίσημο στόχο που έχει θέσει η Κίνα, για ανάπτυξη περίπου 5% του ΑΕΠ το 2025.

Οι οικονομολόγοι της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν ανέφεραν συγκεκριμένους λόγους που πραγματοποιήθηκε η αναθεώρηση, ωστόσο τόνισαν ότι η οικονομία ωφελήθηκε από τα μέτρα στήριξης που έλαβε η κινεζική κυβέρνηση.

Η εμπορική ένταση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ κορυφώθηκε τον Απρίλιο, όταν οι δασμοί των ΗΠΑ στις κινεζικές εισαγωγές έφτασαν ποσοστό πάνω από 100% προτού καταλήξουν σε εκεχειρία η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως τα μέσα Νοεμβρίου. Επί του παρόντος, οι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές από την Κίνα ανέρχονται στο 57,6%, σε υπερδιπλάσια επίπεδα από ότι βρίσκονταν στις αρχές του έτους.

Η Κίνα παρέτεινε τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας στα τέλη του 2024 και συνέχισε να εφαρμόζει στοχευμένα προγράμματα ανταλλαγής καταναλωτικών προϊόντων για να στηρίξει τις λιανικές πωλήσεις. Οι εξαγωγές, που αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, εξακολουθούν να αυξάνονται, ενώ οι αποστολές προς τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη αντιστάθμισαν τη σημαντική μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις που αύξησαν τις παραγγελίες τους εν όψει της ανόδου των δασμών συνέβαλαν επίσης στη στήριξη των εξαγωγών της Κίνας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας θα επιβραδυνθεί στο 4,2% το 2026, εν μέρει λόγω της επιβράδυνσης της αύξησης των εξαγωγών. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν επίσης ότι το Πεκίνο θα μετριάσει τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας, προκειμένου να αποτρέψει την υπερβολικά γρήγορη αύξηση του δημόσιου χρέους, ενώ η συνολική οικονομική ανάπτυξη της Κίνας θα επιβραδυνθεί σε σύγκριση με την ταχεία επέκτασή της τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η μείωση του ΑΕΠ της Κίνας κατά 1 ποσοστιαία μονάδα επιδρά πτωτικά στην ανάπτυξη των υπόλοιπων χωρών της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Με την αναθεώρηση προς τα πάνω του ΑΕΠ της Κίνας, η περιοχή αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4,8% φέτος, έναντι 4% που είχε προβλεφθεί νωρίτερα φέτος.

Φωτογραφία: @associatedpress