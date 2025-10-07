Χωρίς κατεύθυνση οι ευρωαγορές μετά το... deja vu στη Γαλλία

Οι πιέσεις διατηρούνται στις γαλλικές τραπεζικές μετοχές με την Credit Agricole να σημειώνει απώλειες 0,15%, την BNΡ Ρariba στο -0,30% και τη Societe Generale στο -0,67%.

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται και την Τρίτη στις ευρωαγορές με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, που βύθισε τη χώρα σε μια νέα πολιτική κρίση. Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον έκπτωτο πρωθυπουργό Λεκορνί 48 ώρες «για να σώσει την κυβέρνησή του», ενώ οι πολιτικοί τριγμοί πυροδοτούν φόβους για πανευρωπαϊκό ντόμινο στο κόστος δανεισμού.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,04% στις 570 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 αποδυναμώνεται 0,18% στις 5.618 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,07% στις 24.404 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,03% στις 7.969 μονάδες. Οι πιέσεις διατηρούνται στις γαλλικές τραπεζικές μετοχές με την Credit Agricole να σημειώνει απώλειες 0,15%, την BNΡ Ρariba στο -0,30% και τη Societe Generale στο -0,67%.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κερδίζει 0,12% στις 9.490 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,23% στις 43.058 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει πτώση 0,21% στις 15.539 μονάδες. Θύμα της πολιτικής κρίσης είναι ο προϋπολογισμός του 2026, καθώς, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η κυβέρνηση έχει προθεσμία μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για να καταθέσει το ν/σ αλλιώς, προβλέπεται νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για να εγκριθούν οι δαπάνες, η φορολογία και ο δανεισμός.

Ο Μακρόν έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργούς από το 2022, με τον 39χρονο Λεκορνί να παραιτείται μόλις σε 27 ημέρες γεγονός που τον καθιστά τον «βραχυβιότερο» στη σύγχρονη γαλλική πολιτική ιστορία. Μάλιστα, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον κ. Λεκορνί τη διεξαγωγή «τελικών διαπραγματεύσεων μέχρι το βράδυ της Τετάρτης» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αποτυχία οδηγεί σε νέες πρόωρες εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση, αυτές θα διεξαχθούν εντός 20 έως 40 ημερών σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία.

Επιτείνοντας τη σύγχυση, ο κ. Λεκορνί ανακοίνωσε ότι ακόμη κι αν αποδειχθούν αποτελεσματικές οι προσπάθειες, ο ίδιος δεν θα επιστρέψει στην πρωθυπουργία. Εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ο Γάλλος πρόεδρος είναι έτοιμος να «αναλάβει τις ευθύνες του» δήλωσε εκπρόσωπος των Ηλυσίων. «Δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του Εμανουέλ Μακρόν», επισημαίνει ο στενός σύμμαχος και πρώην πρωθυπουργός του προέδρου, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Στα μάκρο, απροσδόκητη μείωση -0,8% για τέταρτο διαδοχικό μήνα σημείωσαν οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία τον Αύγουστο, αποτελώντας άλλο ένα πλήγμα για την κυβέρνηση Μερτς, μετά από 2 χρόνια ύφεσης στο Βερολίνο. Στα εταιρικά νέα, η Shell αναμένει ότι οι συναλλαγές στον τομέα φυσικού αερίου θα είναι «σημαντικά υψηλότερες» στο γ' τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, έσπευσε να προειδοποιήσει επίσης ότι προεξοφλεί ένα πλήγμα 600 εκατ. δολαρίων από την ακύρωση του έργου βιοκαυσίμων του Ρότερνταμ.

Ανοδικά η Ασία - Νέο ρεκόρ για τον ιαπωνικό Nikkei 225

Σε ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση έφτασε ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225, ωθούμενος από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street μετά από μια τεράστια συμφωνία μεταξύ της OpenAI και της AMD — η οποία θεωρείται ως μία από τις πιο άμεσες προκλήσεις μέχρι στιγμής για τον γίγαντα κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών Nvidia.

Ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1%, στο νέο ρεκόρ όλων των εποχών των 48.544 μονάδων, μετά την εκλογή της Σαναέ Τακαΐτσι ως νέας ηγέτιδας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας, με συνέπεια να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. O TOPIX άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 3.248,39 μονάδων. Ο αυστραλιανός ASX/S&P 200 υποχώρησε 0,27%. Στη Σιγκαπούρη, ο STI κέρδισε 0,9%, ενώ οι αγορές της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας είναι κλειστές λόγω αργιών.