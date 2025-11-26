Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για το θάνατο του 19χρονου στρατιώτη στη Ρόδο

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα, Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου για το θάνατο του EΠOΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον 19χρονο ΕΠΟΠ που έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν άγαμος, ενώ ο 39χρονος είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.