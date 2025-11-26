Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Έχουν υπερχειλίσει ρέματα, κάποια άλλα φτάνουν στο όριο, ενώ παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά.

Δύσκολη νύχτα για την Κεντρική Κέρκυρα, καθώς είναι πολλά τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του Δήμου. Έχουν υπερχειλίσει ρέματα, κάποια άλλα φτάνουν στο όριο, ενώ παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά.

Η καταιγίδα ξεκίνησε περίπου στις 7:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.

Το μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα. Η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για άντλησης υδάτων, από υπόγεια ,ισόγεια και επιχειρήσεις και κοπές δένδρων.

Στα σημεία των προβλημάτων έχουν σπεύσει για βοήθεια ακόμη και εθελοντές, όπως τα μέλη της Αθλητικής Λέσχης Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας.

Από το πρωί κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ και ένα πυροσβεστικό όχημα από την Άρτα βρίσκονται στην Κέρκυρα.

Λόγω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή.

Τα σχολεία στον Δήμο αύριο θα παραμείνουν κλειστά.

Επιπλέον, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Κέρκυρας προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω της εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας , περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Ενεργοποίηση 112



Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



— 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!»

Η απογευματινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 8:30 επέστρεψε προς Αθήνα.

Μήνυμα του 112 στην Αιτωλοακαρνανία - Κλειστά σχολεία στο Ξηρόμερο

Κλειστά θα παραμείνουν, αύριο Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας. έλαβαν μήνυμα, μέσω του 112, όπου καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ενεργοποίηση 112



Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



— 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ