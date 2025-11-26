Μπεζ Βίβλος Fed: Ελάχιστες οι μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας τις τελευταίες εβδομάδες

Ελάχιστες μεταβολές παρουσίασε η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδας, ενώ η απασχόληση ήταν πιο αδύναμη στις μισές περίπου από τις 12 περιφέρειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και οι καταναλωτικές δαπάνες περιορίστηκαν, σύμφωνα με την «Μπεζ Βίβλο» της Fed.

«Η οικονομική δραστηριότητα άλλαξε ελάχιστα από την προηγούμενη έκθεση, σύμφωνα με τις περισσότερες από τις δώδεκα περιφέρειες της Fed, παρότι δύο περιφέρειες κατέγραψαν μέτρια υποχώρηση και μία σημείωσε ήπια ανάπτυξη», ανέφερε στην νεότερη Μπεζ Βίβλο που αποτελεί μία σύνθεση από αποτελέσματα ερευνών, συνεντεύξεων και άλλων ποιοτικών στοιχείων από τις δώδεκα περιφερειακές της τράπεζες.

Η έκθεση που δημοσιεύεται δύο εβδομάδες πριν από την συνεδρίαση της Fed, προορίζεται για να βοηθήσει τους αξιωματούχους να αξιολογήσουν την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας, με πιο επίκαιρα δεδομένα από αυτά που παρέχουν οι επίσημες στατιστικές. Μετά το «κενό» στα δεδομένα που άφησε το 43ήμερο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης η τρέχουσα «Μπεζ Βίβλος» αναμένεται να έχει μεγαλύτερο βάρος από το συνηθισμένο στις συζητήσεις μεταξύ των βαθιά διχασμένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed.

