Οι ΗΠΑ παρατείνουν τις εξαιρέσεις δασμών σε ορισμένα κινεζικά βιομηχανικά και ιατρικά προϊόντα

Οι εξαιρέσεις δασμών επρόκειτο να λήξουν αργότερα μέσα στον μήνα.

Παράταση ενός έτους στις δασμολογικές εξαιρέσεις ορισμένων εισαγωγών βιομηχανικών και ιατρικών από την Κίνα συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την κατασκευή προϊόντων ηλιακής ενέργειας ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, ως μέρος της συμφωνίας που επετεύχθη νωρίτερα αυτό το μήνα μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς του «Άρθρου 301» κατά την πρώτη του θητεία λόγω των πρακτικών πνευματικής ιδιοκτησίας του Πεκίνου.

Οι εξαιρέσεις οι οποίες είχαν λάβει διαδοχικές παρατάσεις για περισσότερο από ένα χρόνο, επρόκειτο να λήξουν στις 29 Νοεμβρίου.

«Η παράταση των εξαιρέσεων ακολουθεί την ιστορική εμπορική και οικονομική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, που ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο την 1η Νοεμβρίου 2025», ανέφερε σε δήλωσή του το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ.

Οι κινήσεις καλύπτουν 14 κατηγορίες προϊόντων που σχετίζονται με εξοπλισμό για την κατασκευή ηλιακών προϊόντων και 164 για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και ιατρικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροκινητήρων, εξοπλισμού παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, εξαρτημάτων αντλιών, αεροσυμπιεστών αυτοκινήτων και πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων.