Ο Καναδάς επιβάλλει νέους δασμούς στον αμερικανικό χάλυβα από 26 Δεκεμβρίου

Ο νέος δασμός θα τεθεί σε ισχύ από τις 26 Δεκεμβρίου.

Νέους δασμούς θα επιβάλλει από τις 26 Δεκεμβρίου ο Καναδάς σε μία λίστα προϊόντων που παράγονται από χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων πολλών προϊόντων αμερικανικής κατασκευής, καθώς ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επιδιώκει να προστατεύσει τον κλάδο που έχει πληγεί σοβαρά από τον εμπορικό πόλεμο.

Ειδικότερα, ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε την Τετάρτη νέο δασμό 25% ως μέρος μιας σειράς μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών χάλυβα και ξυλείας. Ο δασμός θα ισχύει για προϊόντα όπως ανεμογεννήτριες, προκατασκευασμένα κτίρια, συνδετήρες και καλώδια. Μάλιστα, όπως ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος, περίπου το 40% των προϊόντων του καταλόγου εισάγονται συνήθως από τις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Κάρνεϊ προσθέτει νέους εισαγωγικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα από τότε που κατάργησε τα περισσότερα «αντίποινα» στους δασμούς Τραμπ τον Σεπτέμβριο. Παραμένει σε ισχύ ένας ευρύς δασμός 25% στον αμερικανικό χάλυβα και αλουμίνιο, ενώ ο ίδιος έχει αντισταθεί στις εκκλήσεις να ανταποδόσει τον δασμό 50% που επέβαλε ο Τραμπ στα εν λόγω μέταλλα.

Εδώ και μήνες, ο Κάρνεϊ έχει υιοθετήσει μία συμβιβαστική στάση απέναντι στον Τραμπ προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των αμερικανικών δασμών. Ωστόσο, ο Τραμπ στις 23 Οκτωβρίου ο Τραμπ διέκοψε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις λόγω μίας διαφήμισης που κατέκρινε την δασμολογική πολιτική του και πλέον φαίνεται απίθανο να ξαναρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες.

Επίσης, ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε σχέδια για τη μείωση του επιπέδου των δασμολογικών για τις εισαγωγές χάλυβα από χώρες με τις οποίες ο Καναδάς δεν έχει εμπορική συμφωνία στο 20% από 50%. Αυτό σημαίνει ότι ο χάλυβας που παράγεται σε αυτές τις χώρες θα υπόκειται σε δασμό όταν ο όγκος του υπερβαίνει το 20% του όγκου που πωλήθηκε σε καναδούς αγοραστές πέρυσι.

Για τις χώρες με τις οποίες ο Καναδάς έχει συνάψει εμπορική συμφωνία, όπως η Νότια Κορέα, ο Καναδάς θα αρχίσει να εφαρμόζει δασμούς όταν οι αποστολές φτάσουν το 75% των επιπέδων του 2024. Προηγουμένως, το όριο αυτό ήταν 100%. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κανόνας δεν ισχύει για τις ΗΠΑ και το Μεξικό.