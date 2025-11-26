Ασανσέρ: Βήμα - βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής - Τα πιθανά λάθη

Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων της χώρας. Που μπορεί να γίνει λάθος κατά τη δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων.

Η δήλωση των ασανσέρ της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πολίτες σπεύδουν να προλάβουν την προθεσμία στις 30 Νοεμβρίου 2025 οπότε και τυπικά έχει ανακοινωθεί ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Δεδομένου ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες είχαν δηλωθεί μόλις ένας στους οκτώ ανελκυστήρες και καθώς η διαδικασία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα δεν αποκλείεται, κατά το τυπικό που έγινε και με άλλες καινοτόμες εφαρμογές όπως ήταν π.χ για τα ακαθάριστα οικόπεδα, να δοθεί παράταση στην υποβολή των δηλώσεων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, κατά το τελευταίο δεκαήμερο οι πολίτες έχουν «ανεβάσει ταχύτητες» και υπό το φόβο επιβολής προστίμων, επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για τη δήλωση των ασανσέρ. Συνήθως απευθύνονται στο συντηρητή/εγκαταστάτη με τις υποδείξεις των οποίων υποβάλουν τη δήλωση ενώ σε μικρότερο ποσοστό προχωρούν χωρίς βοήθεια.

Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων θεωρείται απλή και ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά ενώ δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις ή ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία, με εξαίρεση τον εντοπισμό του ακινήτου στο χάρτη για την εύρεση του ΚΑΕΚ του ακινήτου δηλαδή του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου.

Το μυστικό για την ορθή υποβολή της δήλωσης είναι στα πεδία που δεν είναι σίγουρος ο πολίτης να συμπληρώνει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» καθώς σε αυτή τη φάση το βασικό είναι να καταχωρηθεί το ασανσέρ ως κατασκευή.

Τα βήματα για τη δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων πρέπει να δηλωθούν όλοι οι ανελκυστήρες που μεταφέρουν άτομα είτε πρόκειται για πολυκατοικίες/μονοκατοικίες είτε για επαγγελματικά ή άλλου είδους κτίρια ενώ εξαιρούνται τα ανυψωτικά μηχανήματα ατόμων.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα (https://elevator.mindev.gov.gr) γίνεται με τους κωδικούς Gov/Taxis και η δήλωση μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη ή εναλλακτικά από τον διαχειριστή, το συντηρητή ή τον εγκαταστάτη.

Στη συνέχεια ο δηλών συμπληρώνει τα στοιχεία του ανελκυστήρα όπως είναι το έτος εγκατάστασης, ο αριθμός των στάσεων και σε περίπτωση που το ασανσέρ υφίσταται αλλά δεν χρησιμοποιείται τότε και μόνο «κλικάρει» στην επιλογή ότι βρίσκεται σε ακινησία.

Ακολουθεί η ερώτηση για το εάν υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης όπου εάν δεν γνωρίζει μπορεί να απαντήσει «δεν γνωρίζω» ενώ ακολούθως πρέπει να απαντήσει και στο εάν υπάρχει ενεργή πιστοποίηση (κάτι το οποίο συνήθως γνωρίζει ο υπόχρεος οπότε απαντάει «ναι» ή «όχι»).

Στην ερώτηση για το εάν έχει εκδοθεί απόφαση/βεβαίωση καταχώρισης στο Μητρώο του Δήμου και πάλι εάν δεν είναι σίγουρος μπορεί να απαντήσει «δεν γνωρίζω».

Ταυτόχρονα, το άτομο που υποβάλλει τη δήλωση θα πρέπει να γνωρίζει τον ΑΦΜ του συντηρητή του ασανσέρ (μπορεί να ανατρέξει σε ένα πρόσφατο τιμολόγιο που έχει παραλάβει ή να ρωτήσει το συντηρητή) καθώς και τον ΚΑΕΚ του ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τα 12 ψηφία του ΚΑΕΚ του δίνεται η επιλογή μέσω ενός διαδραστικού χάρτη να εντοπίσει το ακίνητο και να του εμφανιστεί ο ΚΑΕΚ, τον οποίο και μπορεί να αντιγράψει και επικολλήσει στο πεδίο «ΚΑΕΚ». Εφόσον συμπληρώσει όλα τα στοιχεία ο δηλών κάνει «προσωρινή αποθήκευση» για να ελέγξει τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει και κατόπιν επιλέγει «οριστικοποίηση» οπότε και οριστικοποιείται η δήλωση του ασανσέρ.

Που μπορεί να γίνει λάθος κατά τη δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Κατά τη δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων ο δηλών μπορεί να «σκοντάψει» σε ορισμένα πεδία κυρίως λόγω ελλιπών στοιχείων που έχει στη διάθεσή του. Ωστόσο, η δυνατότητα να «κλικάρει» στην επιλογή «δεν γνωρίζω» τον βγάζει από τη δύσκολη θέση και του επιτρέπει να ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσης χωρίς προβλήματα.

Όσον αφορά στα στοιχεία που οφείλει αν συμπληρώσει με ακρίβεια, ο αριθμός των στάσεων του ανελκυστήρα αποτελεί συχνά πεδίο σύγχυσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μετρήσει τα κουμπιά μέσα στο θάλαμο του ασανσέρ (όχι να δει τους αριθμούς καθώς το Ισόγειο δεν έχει αριθμό αλλά αποτελεί στάση). Εάν για παράδειγμα μια πολυκατοικία έχει πέντε ορόφους, οι στάσεις είναι έξι καθώς ένας ένοικος για να κατέβει από τον πέμπτο στο Ισόγειο πατάει το κουμπί «ισόγειο» το οποίο αποτελεί μια τυπικά μη αριθμημένη στάση μέσα στο θάλαμο αλλά ουσιαστικά είναι στάση.

Ομοίως, η ερώτηση για έκδοση απόφασης/βεβαίωσης καταχώρισης στο Μητρώο του οικείου δήμου συχνά αποτελεί πεδίο σύγχυσης καθώς ο υπόχρεος μπερδεύεται με δύο διαφορετικά Μητρώα με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένος. Η ερώτηση αυτή αφορά στο Μητρώο του Δήμου όπου καταχωρούνται τα ασανσέρ όταν πιστοποιούνται κλπ και είναι ξεχωριστό από το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο δομείται τώρα με τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές των κτιρίων. Επομένως, μπορεί να υπάρχει βεβαίωση καταχώρισης στο δήμο, κάτι που συνήθως είναι σε θέση να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο συντηρητής/εγκαταστάτης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος δεν είναι σίγουρος επιλέγει «δεν γνωρίζω» και συνεχίζει με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας.

Τέλος, η ανάγκη συμπλήρωσης του ΚΑΕΚ προϋποθέτει είτε να έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος υποβολής της δήλωσης για τον Κωδικό είτε εάν δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο στοιχείο απαιτείται να επιστρατεύσει την υπομονή του και να εστιάσει στο χάρτη που εμφανίζεται μπροστά του όταν απαντάει ότι δεν γνωρίζει. Χρησιμοποιώντας το σύμβολο «+» και πατώντας το αρκετές φορές για να «ζουμάρει» το γεωγραφικό διαμέρισμα, την πόλη και την περιοχή μπορεί να προσδιορίσει το ακίνητο (συνήθως το εντοπίζει σε συνάρτηση με κάθετους και παράλληλους δρόμους) και εφόσον το εντοπίσει και το εμφανιστεί ο ΚΑΕΚ να τον σημειώσει στο απαιτούμενο πεδίο.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μετά από την οριστική υποβολή δήλωσης, ο υπόχρεος, παρ’ όλο που δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει διόρθωση, δύναται να διαγράψει την αίτηση και να υποβάλει καινούρια με τα σωστά στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από την υποβολή της αίτησης ο υπόχρεος δεν λαμβάνει κάποιο επιβεβαιωτικό e-mail και εάν θέλει να ανατρέξει στη δήλωσή του μπορεί να εισέλθει με τους κωδικούς taxis στην πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων.

Τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Οι υπόχρεοι που θα παραλείψουν να κάνουν την απογραφή εμπρόθεσμα θα αντιμετωπίσουν διοικητικά πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η μη απογραφή εντός της προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ανά ανελκυστήρα ύψους 1.000) ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

