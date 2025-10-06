Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με μπροστάρη την AMD

O ενθουσιασμός της αγοράς για το «ΑI boom» και τις συμφωνίες που αυτό φέρνει κάθε μέρα στην επιφάνεια συνεχίζει να πρωτοστατεί.

Ούτε οι δασμοί, ούτε οι γεωπολιτικές εντάσεις, ούτε καν τα shutdown, δεν φαίνεται να είναι ικανά να σταματήσουν την ορμή της τεχνητής νοημοσύνης που για μία ακόμη φορά οδήγησε τον S&P 500 σε νέο ιστορικό, τέταρτο σερί υψηλό, στη συνεδρίαση της Δευτέρας στην Wall Street, αφού ο ενθουσιασμός της αγοράς για το «ΑI boom» και τις συμφωνίες που αυτό φέρνει κάθε μέρα στην επιφάνεια συνεχίζει να πρωτοστατεί.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,36% στις 6.740,18 μονάδες, διευρύνοντας το τελευταίο ιστορικό υψηλό της Παρασκευής, εν μέσω μιας ανάμεικτης ημέρας συναλλαγών. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 63,31 μονάδες, ή 0,14% στις 46.694,97 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ήταν 0,71% υψηλότερος στις 22.941,67 μονάδες, καταγράφοντας και εκείνος νέο ρεκόρ.

Την ώθηση στο ταμπλό έδωσε η μετοχή της AMD που εκτοξεύτηκε άνω του 23,7% μετά την συμφωνία για απόκτηση μεριδίου 10% της από την OpenAI του Σαμ Άλτμαν. Σύμφωνα με το CNBC, η OpenAI θα αναπτύξει 6 γιγαβάτ των μονάδων επεξεργασίας γραφικών Instinct της AMD ενώ θα μια αρχική ανάπτυξη τσιπ 1 γιγαβάτ το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η AMD εξέδωσε στην OpenAI ένα warrant για έως και 160 εκατ. κοινές μετοχές της AMD, με τα vesting milestones να συνδέονται τόσο με τον όγκο ανάπτυξης όσο και με την τιμή του τίτλου της AMD. Εάν η OpenAI ασκήσει το full warrant, θα μπορούσε να αποκτήσει περίπου το 10% της ιδιοκτησίας της AMD, με βάση τον τρέχοντα αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία. Αυτή ήταν η καλύτερη ημέρα της μετοχής της AMD από το 2016.

Επίσης, η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο σχεδόν 5,5% μετά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων που υπαινίσσονταν πιθανή παρουσίαση προϊόντος την Τρίτη.

Πέραν του κλάδου της τεχνολογίας τώρα, η Fifth Third Bancorp ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξαγοράσει την περιφερειακή τράπεζα Comerica έναντι 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια συναλλαγή που θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ. Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το πρώτο τρίμηνο του 2026, θα δημιουργηθεί η ένατη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ — με ενεργητικό περίπου 288 δισ. δολ. Η μετοχή της Comerica ενισχύθηκε13,6%. Συνολικά, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (M&A) έχουν αυξηθεί, γεγονός που ενισχύει την αισιόδοξη στάση που παρατηρείται στην χρηματιστηριακή αγορά φέτος.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Firefly Aerospace ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας τεχνολογίας εθνικής ασφάλειας SciTec έναντι περίπου 855 εκατομμύρια δολάρια, στοχεύοντας στην διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της σε μια εποχή που τα στρατιωτικά και πολιτικά προγράμματα των ΗΠΑ συγκεντρώνουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως τονίζει το Reuters.

H εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Firefly η οποία μπήκε στον Nasdaq πριν από λίγους μήνες, θα προχωρήσει στη συμφωνία μέσω ενός συνδυασμού 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και 555 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Η μετοχή της Firefly Aerospace ενισχύθηκε σχεδόν 6,3%.

Οι συναλλαγές ήταν σχετικά ήσυχες, καθώς η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Τα προηγούμενα κλεισίματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είχαν ελάχιστη επίδραση στην χρηματιστηριακή αγορά ή στην οικονομία, και το στοίχημα στη Wall Street είναι ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί ξανά.

Οι συνθήκες είναι ώριμες για μία εκρηκτική άνοδο στις αμερικανικές μετοχές πριν το bull market φτάσει στο αποκορύφωμά του, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, Πολ Τούντορ Τζόουνς.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι όλες οι συνιστώσες είναι σε καλή θέση για μία τέτοιου είδους έκρηξη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά και πιστεύω ότι κάποια εκδοχή της θα επαναληφθεί και τώρα. Αν μη τι άλλο, η κατάσταση τώρα είναι πολύ πιο εκρηκτική από το 1999», δήλωσε στο CNBC.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της Tudor Investment Corporation, υπογράμμισε ότι η κατάσταση της αγοράς σήμερα, θυμίζει το σκηνικό που οδήγησε στη φούσκα dotcom στα τέλη του 1999, με ράλι στις τεχνολογικές μετοχές και υψηλή κερδοσκοπική συμπεριφορά. Πρόσθεσε, ότι οι κυκλικές συναλλαγές ή η χρηματοδότηση προμηθευτών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης τον κάνουν «να ανησυχεί».