Λειψυδρία: Τι πραγματικά ισχύει και πού έχει ήδη κηρυχθεί έκτακτη ανάγκη - Επί τάπητος ο κόκκινος συναγερμός για την Αττική

Το υδρολογικό ισοζύγιο της πρωτεύουσας κινείται ήδη σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων δεκαπέντε ετών.

Τελευταία ενημέρωση 22:20

Το ζήτημα της λειψυδρίας θα τεθεί και αύριο στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΡΑΑΕΥ, όπου αναμένεται να εξεταστούν τα πιο πρόσφατα υδρολογικά δεδομένα και η επιστημονική τεκμηρίωση που θα καθορίσει αν απαιτείται ενεργοποίηση του υψηλότερου επιπέδου συναγερμού, του λεγόμενου «κόκκινου».

Την ώρα που η δημόσια συζήτηση έχει ενταθεί, ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης, ξεκαθαρίζει μέσω δηλώσεών του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση της ΡΑΑΕΥ για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην Αττική. Όπως ανέφερε, μια τέτοια απόφαση - εφόσον ληφθεί - θα έχει ως στόχο την επιτάχυνση έργων που έχουν προγραμματιστεί για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων και δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή για τους πολίτες, ούτε περιορισμούς στην κατανάλωση, ούτε ανατιμήσεις στο νερό.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Βαρελίδης επιβεβαίωσε ότι η ΡΑΑΕΥ έχει ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Πάτμο και τη Λέρο, δίνοντας στους δύο δήμους τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης κονδυλίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αφαλάτωσης και κρίσιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης των υδατικών πόρων.

Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σημερινής σύσκεψης, η πιθανή κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την Αττική - εφόσον τελικά αποφασιστεί - δεν θα φέρει περιοριστικά μέτρα, αλλά θα ανοίξει τον δρόμο για fast track διαδικασίες σε έργα ύδρευσης, εξαιτίας της συνεχούς επιδείνωσης των υδρολογικών ισοζυγίων.

Το υδρολογικό ισοζύγιο της πρωτεύουσας κινείται ήδη σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Η αυξημένη κατανάλωση, που σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ ξεπέρασε το 10% το 2024 και συνεχίζει ανοδικά το 2025, η χαμηλή βροχόπτωση και η καθυστέρηση υλοποίησης απαραίτητων έργων έχουν ενισχύσει τους φόβους ότι η Αττική ενδέχεται να προσεγγίσει τα όρια του συστήματος το καλοκαίρι του 2026.

Ήδη από τα τέλη του 2024, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ είχε προειδοποιήσει ότι η περιοχή βρισκόταν στον «πορτοκαλί συναγερμό», επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα έδειχναν συνεχή επιδείνωση και ότι απαιτούνταν άμεσες παρεμβάσεις. Η προειδοποίηση εκείνη είχε θεωρηθεί σαφές καμπανάκι προς την Πολιτεία, καθώς ο «πορτοκαλί» είναι το τελευταίο ενδιάμεσο στάδιο πριν από την ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης ανάγκης.

Τι σημαίνει «κόκκινος συναγερμός»

Ο «κόκκινος συναγερμός» αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης και ενεργοποιείται όταν τα αποθέματα νερού έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα που απειλούν άμεσα την επάρκεια της υδροδότησης. Η ενεργοποίησή του δεν συνεπάγεται περιορισμούς για τους πολίτες, αλλά επιτρέπει στο κράτος να κινηθεί με ιδιαίτερα επιταχυνόμενες διαδικασίες: άμεση χρηματοδότηση έργων, σύντμηση διαγωνιστικών διαδικασιών, ευέλικτες αδειοδοτήσεις και υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων χωρίς καθυστερήσεις.

Πριν τον «κόκκινο συναγερμό», προηγούνται το στάδιο «επιτήρησης» και το στάδιο του «πορτοκαλί συναγερμού», τα οποία σηματοδοτούν κλιμακούμενη επιδείνωση των υδρολογικών δεδομένων και ανάγκη για πιο εντατική παρακολούθηση και ενίσχυση των υποδομών.

Σήμερα, όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι και σύμφωνα με πληροφορίες στο ΥΠΕΝ συζητείται ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί η Πολιτεία τους επόμενους κρίσιμους μήνες, εν αναμονή και των αυριανών αποφάσεων της ΡΑΑΕΥ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, παρά την έντονη δημόσια συζήτηση, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση κήρυξης έκτακτης ανάγκης για την Αττική, ενώ την ίδια ώρα Πάτμος και Λέρος βρίσκονται ήδη σε καθεστώς υψηλής ετοιμότητας, με έργα που θα ξεκινήσουν άμεσα.