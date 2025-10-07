Γερμανία: Πτώση στις βιομηχανικές παραγγελίες για τέταρτο σερί μήνα τον Αύγουστο

Απροσδόκητη μείωση για τέταρτο διαδοχικό μήνα σημείωσαν οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία τον Αύγουστο, αποτελώντας άλλο ένα πλήγμα για την κυβέρνηση Μερτς, η οποία αγωνίζεται να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ύστερα από δύο χρόνια ύφεσης.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν κατά 0,8% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, αρκετά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg που είχαν προβλέψει αύξηση 1,2% (μόνο ένας είχε εκτιμήσει μείωση), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.
Οι βιομηχανικές εξαγωγές της Γερμανίας αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε ένα αντίξοο περιβάλλον, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει δασμούς και η Κίνα εδραιώνεται όλο και περισσότερο ως σημαντικός ανταγωνιστής στις παγκόσμιες αγορές.
Στα τέλη Ιουλίου, η ΕΕ σύναψε με τις ΗΠΑ εμπορική συμφωνία για δασμούς ύψους 15% για τα περισσότερα εξαγόμενα προϊόντα. Οι πολιτικές του Τραμπ οδήγησαν τις επιχειρήσεις σε «φρενίτιδα», γεγονός που έφερε ως αποτέλεσμα ασταθή στοιχεία ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο.
Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς προώθησε εκτεταμένα πακέτα δαπανών για την ενίσχυση της οικονομίας έπειτα από διετή ύφεση. Οι αναλυτές εκτιμούν μια μικρή αρχική βελτίωση, η οποία θα ενισχυθεί καθώς οι κρατικές επενδύσεις θα αρχίσουν να εισρέουν στην οικονομία.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη, ενώ το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί φέτος κατά 0,2%, και κατά 1,3% το 2026.