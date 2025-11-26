Τέταρτη ημέρα κερδών στη Wall Street - Ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Την Πέμπτη η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω της αργίας των «Ευχαριστιών» (Thanksgiving).

Τέταρτη διαδοχική ημέρα κερδών κατέγραψαν οι δείκτες Wall Street την Τετάρτη, μία ημέρα πριν την αργία των «Ευχαριστιών» (Thanksgiving). Ώθηση στην αγορά έδωσαν τα κέρδη των τεχνολογικών μετοχών, ενώ οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα μάκρο αλλά και τα ευρήματα της «Μπεζ Βίβλου» της Fed για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,67% στις 47.427 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε με +0,69% στις 6.812 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,82% στις 23.214 μονάδες.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε η Oracle, με τη μετοχή της να ανεβαίνει κατά περίπου 4%, μετά την επιβεβαίωση της αισιόδοξης στάσης της Deutsche Bank για την πορεία της μετοχής. Η Nvidia ανέκαμψε από τις πρόσφατες πιέσεις και έκλεισε περίπου 1% υψηλότερα, ενώ η Microsoft κατέγραψε άνοδο σχεδόν 2%, ενισχύοντας το κλίμα στην αγορά.

Σημειώνεται, ότι ο S&P 500 και ο Dow διανύουν μία από τις καλύτερες εβδομάδες τους από τα τέλη Ιουνίου, με τον S&P να βρίσκεται πάνω από 3% υψηλότερα και τον Dow να σημειώνει άνοδο σχεδόν 3% από την αρχή της εβδομάδας. Ο Nasdaq οδεύει προς κέρδη άνω του 4% αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα του από τα μέσα Μαΐου.

Ωστόσο, συνολικά φαίνεται ότι ο Νοέμβριος έχει «δοκιμάσει» τους δείκτες, λόγω των ανησυχιών που επικράτησαν για τις ανεβασμένες αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης και έβαλαν «φρένο» στην εκρηκτική άνοδο των αντίστοιχων μετοχών. Ο S&P 500 και ο Dow βρίσκονται πλέον οριακά χαμηλότερα σε μηνιαία βάση ενώ ο Nasdaq υποχωρεί πάνω από 2%.

Παράλληλα, επενδυτές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έλαβαν στα χέρια τους την «Μπεζ Βίβλο» της Fed που λόγω του «κενού» που άφησε στα δεδομένα το 43ήμερο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αναμένεται να έχει μεγαλύτερο βάρος από το συνηθισμένο στις συζητήσεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε ελάχιστες μεταβολές τις τελευταίες εβδομάδας, ενώ η απασχόληση ήταν πιο αδύναμη στις μισές περίπου από τις 12 περιφέρειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και οι καταναλωτικές δαπάνες περιορίστηκαν.

Στα μάκρο της ημέρας, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν σε χαμηλό επτά μηνών, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική καθώς τα αποτελέσματα των μαζικών απολύσεων που δρομολογούν η Amazon και η Verizon δεν έχουν γίνει ακόμα εμφανή. Ειδικότερα, για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Νοεμβρίου, οι νέες αιτήσεις ανήλθαν σε 216.000 από την αναθεωρημένη μέτρηση για 222.000 αιτήσεις την ακριβώς προηγούμενη εβδομάδα.

Από την άλλη, η βιομηχανική πλευρά της οικονομίας δεν εμφανίζει τα ίδια επίπεδα βελτίωσης, καθώς τα καθυστερημένα λόγω του shutdown στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά αυξήθηκαν μόλις 0,5% τον Σεπτέμβριο. Η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των συμβολαίων του στρατού για μαχητικά και άλλα αεροσκάφη. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τις παραγγελίες του Πενταγώνου, στην ουσία παρέμειναν στάσιμες. Σημειώνεται ότι τα διαρκή αγαθά είναι προϊόντα όπως αυτοκίνητα και υπολογιστές που προορίζονται να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.