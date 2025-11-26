Ευρωαγορές: Νέα άνοδος εν μέσω ελπίδων για αύξηση επιτοκίων από την Fed

Οι επενδυτές είχαν επίσης την προσοχή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό, με την Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να αποκαλύπτει τα σχέδιά της για τις δαπάνες και τη φορολογία για το 2026.

Σε θετικο έδαφος έκλεισαν την Τετάρτη οι ευρωπαϊκές μετοχές καταγράφοντας άλλη μία ισχυρή συνεδρίαση, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκιά της τον Δεκέμβριο.

Οι αγορές προεξοφλούν με σχεδόν 85% πιθανότητες μία νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες στη συνάντησή της στις 9-10/12 ενώ ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς δήλωσε εκτίμησε πως υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «βραχυπρόθεσμα».

Οι παγκόσμιες αγορές δέχτηκαν εκ νέου ώθηση μετά την δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» ο Τραμπ να διορίσει νέο πρόεδρο της Fed πριν από τα Χριστούγεννα.

Μάλιστα, κατακόρυφη αύξηση σημειώνουν τις τελευταίες 24 ώρες τα στοιχήματα υπέρ του Κέβιν Χάσετ, τοποθετώντας τον ως το ξεκάθαρο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ τον επόμενο χρόνο. Οι traders στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi βλέπουν πλέον μια πιθανότητα 54% ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιλέξει τον νυν Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου για να αναλάβει την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ όταν λήξει η θητεία του Πάουελ τον Μάιο του 2026.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σχεδόν 1,1% υψηλότερα στις 574,01 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να βρίσκονται σε άνοδο. Ο δείκτης Eurostoxx 50 κέρδισε 1,48% στις 5.656 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύθηκε 0,98% στις 23.695 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,88% στις 8.096 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,85% στις 9.691 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 1% στις 43.130 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 16.361 μονάδες, με +1,36%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό, με την Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να αποκαλύπτει τα σχέδιά της για τις δαπάνες και τη φορολογία για το 2026. Η Ριβς ανακοίνωσε αύξηση της φορολογίας κατά περίπου 26 δισ. βρετανικές λίρες, ενώ επίσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα έχει 22 δισ. λίρες δημοσιονομικό περιθώριο για ελιγμούς χωρίς να παραβιάζει τους δικούς της κανόνες για το χρέος. Μάλιστα, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από το πρωτόγνωρο περιστατικό με το γραφείο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της χώρας (OBR) να παρουσιάζει πρώιμα τις προβλέψεις του για την πορεία της βρετανικής οικονομίας, πριν από την ομιλία της Ριβς, γεγονός που η υπουργός το χαρακτήρισε «απογοητευτικό» και «σοβαρό λάθος».

Σήμερα επίσης, τέθηκε σε ισχύ ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το επόμενο έτος μετά την υπογραφή του από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα. Περισσότερα από 372,7 εκατ. ευρώ προστίθενται για βασικές προτεραιότητες, όπως οι υποδομές ενέργειας και μεταφορών, η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική προστασία

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2026 ανέρχεται σε 192,8 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, ενώ οι πληρωμές ορίζονται σε 190,1 δισ. ευρώ.