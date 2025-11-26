Στην Αθήνα την Παρασκευή η πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η πρόεδρος Μετσόλα θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του κέντρου Εμπειρία Ευρώπη - Europa Experience.

Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Η κ. Μετσόλα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η πρόεδρος Μετσόλα θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του κέντρου Εμπειρία Ευρώπη - Europa Experience, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, και του Αθανάσιου Μπούρα, Γ' αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η πρόεδρος του ΕΚ και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συζητήσουν επίσης με νέους με θέμα «Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά Ευρωπαίων», στην Εθνική Πινακοθήκη.

