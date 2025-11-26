Αγορές | Χρηματιστήριο

EXAE: Μηδένισε τη θέση της η Sand Grove Capital - Στο 9,15% η Praude Asset Management

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
EXAE: Μηδένισε τη θέση της η Sand Grove Capital - Στο 9,15% η Praude Asset Management
Η SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 25.11.2025 ενημέρωσε ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων διαχειρίζεται ως επενδυτικός διαχειριστής ή διακριτικός υπο-σύμβουλος, λόγω της αφαίρεσης των 4.086.833 equity swaps με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής (tender event) στις 24.11.2025, από τις 24.11.2025 έχει μηδενική (0%) θέση στην Εταιρεία.

Η SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 25.11.2025 ενημέρωσε ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων διαχειρίζεται ως επενδυτικός διαχειριστής ή διακριτικός υπο-σύμβουλος, λόγω της αφαίρεσης των 4.086.833 equity swaps με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής (tender event) στις 24.11.2025, από τις 24.11.2025 έχει μηδενική (0%) θέση στην Εταιρεία.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατείχε τη θέση, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Sand Grove (Cayman) LP,
• Sand Grove Capital Intermediate Ltd
• Sand Grove Capital management LLP

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

• Στις 19 Νοεμβρίου, η EURONEXT NV ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, οι μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα συνολικά 42.953.405 Μετοχές της ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX που αριθμούν 57.850.000, εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών, ή 71,18% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX (60.348.000) συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών.

• Στις 19 Νοεμβρίου, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED ενημέρωσε την Εταιρεία ότι ελέγχει έμμεσα το 9,15% του συνολικού αριθμού (60.348.000) των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Πώς θα οδηγήσει σε αύξηση μισθών

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη το Μουντιάλ 2026

tags:
ΕΧΑΕ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider