Παρατείνεται έως τις 12 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων του e-ΕΦΚΑ

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ οικοδομοτεχνικών έργων για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση δίνεται, κατόπιν των αλλαγών που πρόσφατα επήλθαν για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ οικοδομοτεχνικών έργων και προκειμένου να παρασχεθεί στους εργοδότες ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων τους.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ