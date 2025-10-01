To shutdown εκτοξεύει τον χρυσό σε νέο ιστορικό υψηλό

Σε τροχιά για τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη από το 1979 ο χρυσός με ράλι 47% φέτος.

Σε ιστορικά υψηλά σκαρφαλώνει την Τετάρτη ο χρυσός λόγω της ζήτησης των επενδυτών για ασφαλή καταφύγια μετά την έναρξη του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τα ήπια στοιχεία για την αγορά εργασίας που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από πλευράς Fed. Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε μέχρι και το ρεκόρ όλων των εποχών των 3.875,32 δολαρίων η ουγγιά, ενώ τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου σημειώνουν άνοδο 0,4% στα 3.887,40 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ προσθέτει 0,5% στα 46,90 δολάρια ανά ουγγιά, σε νέο υψηλό άνω των 14 ετών, ενώ η πλατίνα υποχωρεί 0,7% στα 1.563,50 δολάρια και το παλλάδιο αποδυναμώνεται 0,9% στα 1.245,43 δολάρια. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύεται περισσότερο από 47% φέτος, σε τροχιά για τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη από το 1979, σύμφωνα με το Reuters.

Το ράλι υποστηρίζεται από τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες με τις επενδυτικές προσδοκίες για νέες περικοπές στο αμερικανικό κόστος δανεισμού, ενώ οι μηνιαίες εισροές ETF τον Σεπτέμβριο ήταν οι μεγαλύτερες εδώ και τρία χρόνια. Ο δείκτης του δολαρίου (DXY), διολισθαίνει σε χαμηλό άνω της μίας εβδομάδας, καθιστώντας τον χρυσό πιο προσιτό για ξένους αγοραστές του εξωτερικού.

Ο χρυσός επωφελείται από «ανησυχίες για ένα πιο αδύναμο δολάριο και την πολιτική κατάσταση με την αντιπαράθεση για το shutdown της κυβέρνησης στις ΗΠΑ, καθώς και από τη γενική γεωπολιτική αβεβαιότητα», επεσήμανε ο Νίκολας Φραπέλ, παγκόσμιος επικεφαλής θεσμικών αγορών στο ABC Refinery, ενώ πρόσθεσε ότι οι προοπτικές παραμένουν αισιόδοξες, με τους ανοδικούς στόχους να δείχνουν πάνω από 3.900 δολάρια, πιθανώς έως και 4.000 δολάρια.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα), θα τεθεί σε «shutdown» (διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης) αφότου το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει νομοσχέδια για προσωρινή χρηματοδότηση και απέχει Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να αλλάξουν τις θέσεις τους σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή ενός κλεισίματος της κυβέρνησης.

Έτσι, χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα βγουν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων.