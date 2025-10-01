Σε shutdown η κυβέρνηση των ΗΠΑ μετά τα μεσάνυχτα - Το Κογκρέσο δεν ενέκρινε τα νομοσχέδια για χρηματοδότηση

Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να αλλάξουν τις αντίθετες θέσεις τους σχετικά με μια συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή ενός κλεισίματος της κυβέρνησης.

Σε «shutdown» (διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης) θα τεθεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα), αφότου το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει νομοσχέδια για προσωρινή χρηματοδότηση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να αλλάξουν τις αντίθετες θέσεις τους σχετικά με μια συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή ενός κλεισίματος της κυβέρνησης.

Χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα διακοπεί, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει πως περισσότεροι από 11.000 υπάλληλοι – περίπου το 1/4 του προσωπικού της – θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι αξιωματούχοι ασφαλείας θα υποχρεωθούν να εργάζονται αμισθί μέχρι να λήξει το shutdown.

Αυτές οι περικοπές θέσεων εργασίας θα προστεθούν σε περίπου 150.000 εργαζόμενους που αποχωρούν από το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό από σήμερα 1η Οκτωβρίου λόγω αναβληθέντων προγραμμάτων παραίτησης που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας DOGE του Έλον Μασκ. Σε συνδυασμό με προηγούμενους γύρους πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και απολύσεων φέτος, θα μπορούσε να προκληθεί ύφεση σε μέρη της χώρας, όπως η μητροπολιτική περιοχή της Ουάσινγκτον, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο πρόεδρος Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς τους Δημοκρατικούς, τονίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να έχει «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός που ζητούν οι Ρεπουμπλικάνοι. «Μπορούμε, κατά τη διάρκεια του shutdown, να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που θα είναι άσχημα... Όπως να απολύσουμε πολλούς ανθρώπους», απείλησε ο Τραμπ.

Πιθανός αντίκτυπος

Με τα δύο κόμματα να βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τις επιδοτήσεις για την υγειονομική περίθαλψη και να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να προετοιμάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, το lockdown - και οι οικονομικές του επιπτώσεις - θα μπορούσαν να παραταθούν.

Εάν το lockdown διαρκέσει τρεις εβδομάδες, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να εκτοξευθεί στο 4,6%-4,7% από το 4,3% τον Αύγουστο, καθώς οι εργαζόμενοι σε άδεια άνεργης άδειας θεωρούνται προσωρινά άνεργοι, σύμφωνα με το Bloomberg Economics.

Μεγάλο μέρος του οικονομικού αντίκτυπου από ένα κλείσιμο της κυβέρνησης ιστορικά έχει ανακτηθεί μετά το τέλος του, αλλά όχι όλο. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι η οικονομία των ΗΠΑ δεν ανέκτησε 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια μειωμένης οικονομικής παραγωγής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου shutdown, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το οποίο διήρκεσε πέντε εβδομάδες και ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το κλείσιμο θα καθυστερήσει επίσης βασικά οικονομικά δεδομένα, όπως η έκθεση για την απασχόληση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που αναμένεται την Παρασκευή. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί στενά τα οικονομικά δεδομένα καθώς σταθμίζει τις αλλαγές στα επιτόκια και θα λειτουργήσει χωρίς την συλλογή κρίσιμων δεδομένων κατά τη διάρκεια του κλεισίματος.

Το αδιέξοδο και ο... όμηρος

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν δείξει σημάδια επίλυσης του αδιεξόδου τους σχετικά με το εάν θα πρέπει να συνδέσουν την υγειονομική περίθαλψη και άλλες αλλαγές πολιτικής με ένα προσωρινό νομοσχέδιο δαπανών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι χρειάζονται τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικούς για να υποστηρίξουν ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης, λένε ότι θα κρατήσουν τη Γερουσία σε λειτουργία, με ένα ημερήσιο διάλειμμα για την αργία του Γιομ Κιπούρ, και θα ψηφίσουν επανειλημμένα για την πρόταση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μέχρι να υποχωρήσουν οι Δημοκρατικοί.

«Πρέπει να απελευθερώσουν τον όμηρο», δήλωσε ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Τζον Θουν

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δέχεται τεράστιες πιέσεις από μέλη του κόμματος να χρησιμοποιήσει την προθεσμία για το κλείσιμο της κυβέρνησης, για να αποσπάσει παραχωρήσεις από τον Τραμπ.

Δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους προοδευτικούς τον Μάρτιο, αφού υποστήριξε ένα προσωρινό νομοσχέδιο έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς να συνοδεύεται από Δημοκρατικές προτεραιότητες.