Πτωτικές κινήσεις στις ευρωαγορές

Πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εκθέσεις πληθωρισμού από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής αλλά και τους νέους εμπορικούς δασμούς που ανακοινώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τελευταία ενημέρωση: 12:55

Ήπιες απώλειες καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εκθέσεις πληθωρισμού από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής αλλά και τους νέους εμπορικούς δασμούς που ανακοινώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διακήρυξη για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας που χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία οικοδομικών υλικών, και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας, επίπλων μπάνιου και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία. Οι εν λόγω συντελεστές πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου. Την 1η Ιανουαρίου 2026, ο Τραμπ θα αυξήσει τον δασμό στα ντουλάπια στο 50% και στα ταπετσαρισμένα έπιπλα στο 30%.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,16% στις 554,64 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,10% στις 5.501 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 0,11% στις 23.750 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,32% στις 7.855 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 διολισθαίνει 0,13% στις 9.288 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,03% στις 42.542 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται 0,07% στις 15.359 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Pandora υποχωρεί σχεδόν 2% στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, οδηγώντας την εταιρεία στα χαμηλότερα σημεία του Stoxx 600, μετά την ανακοίνωση του κολοσσού των κοσμημάτων ότι ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Alexander Lacik, θα αποσυρθεί τον Μάρτιο, με την Chief Marketing Officer της εταιρείας, Berta de Pablos-Barbier - πρώην στέλεχος της LVMH - να αναμένεται να τον αντικαταστήσει.

Επίσης, οι αγορές έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε ένα πιθανό ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης μέσα στην εβδομάδα εάν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συναίνεση στο Κογκρέσο για ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως την 1η Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο. Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Αν και τα shutdown δεν επηρεάζουν συνήθως τις αγορές, αυτή τη φορά οι επενδυτές είναι ήδη επιφυλακτικοί σχετικά με την αγοράς εργασία, τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού και τις αυξημένες αποτιμήσεις στη Wall Street.

Ένα shutdown θα μπορούσε επίσης να ωθήσει τους οίκους αξιολόγησης να επανεξετάσουν την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, η οποία υποβαθμίστηκε τον Μάιο από τη Moody's.

Πίσω στα οικονομικά δεδομένα της Ευρώπης, ο γαλλικός πληθωρισμός επιτάχυνε τον Σεπτέμβριο, λόγω των των πιέσεων που καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών και των μικρότερων μειώσεων των τιμών ενέργειας, ωστόσο παρέμεινε πολύ χαμηλότερα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν τον Σεπτέμβριο, μετά από αύξηση 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση στο 1,3%.

Οι εκθέσεις του πληθωρισμού από Ιταλία και Γερμανία, αναμένονται επίσης σήμερα. Αύριο θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη, με τους αναλυτές να αναμένουν αύξηση εκεί στο 2,2%.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Μεικτή ήταν η εικόνα στο ταμπλό της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς τα επίσημα κινεζικά στοιχεία έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο επίσημος δείκτης υπευθύνων αγορών της μεταποιητικής βιομηχανίας (PMI) διαμορφώθηκε στις 49,8 μονάδες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αναλυτές του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 49,6 μονάδες, με τη μέτρηση να αποτελεί την καλύτερη από τον Μάρτιο, παρόλο που εξακολουθεί να παρουσιάζει συρρίκνωση.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε σχεδόν 1%, ενώ ο SZSE Component κέρδισε 0,35%. Στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύθηκε 0,45%.

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε 0,24% ενώ ο TOPIX πρόσθεσε 0,19%, ανακάμπτοντας από την αδύναμη εκκίνηση της εβδομάδας.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας διολίσθησε 0,19%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 υποχώρησε 0,16%.