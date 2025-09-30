Μια πρώτη ματιά στο πρόγραμμα του SNF Nostos 2026

Έτσι ξαφνικά, το καλοκαίρι ήρθε και πέρασε.

Και πριν το καταλάβουμε θα είναι Ιούνιος ξανά, και θα έχει φτάσει η στιγμή να γιορτάσουμε όλοι μαζί στο SNF Nostos 2026 τα 30 χρόνια της διεθνούς κοινωφελούς δράσης μας. Ακολουθεί μια σύνοψη του προγράμματος του SNF Nostos 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο.

«Επίκεντρο ο άνθρωπος». Το κεντρικό μήνυμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για συζητήσεις και παράλληλες εκδηλώσεις με επίκεντρο το ταξίδι προσφοράς διάρκειας 30 ετών, που έχουμε διανύσει από κοινού με τη διεθνή κοινότητα δωρεοδόχων-συνεργατών μας, αλλά και το μέλλον της κοινωνικής προσφοράς για τα επόμενα 30 χρόνια. Το πρόγραμμα του SNF Nostos, που επιμελούμαστε από κοινού με τους στενούς μας συνεργάτες από τον μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό iMEdD, και υπό την καθοδήγηση του SNF Nostos Youth Advisory Committee, μιας ομάδας νέων ανθρώπων από διαφορετικές χώρες του κόσμου που συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό της διοργάνωσης, επιχειρεί να θέσει στο επίκεντρο, για ακόμη μια φορά, τις απόψεις και ιδέες των νέων ανθρώπων. Τ

ο καθιερωμένο SNF Nostos Conference, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του SNF Nostos, θα είναι διαφορετικό αυτήν τη φορά, και συγκεκριμένα θα είναι ακόμη πιο συμμετοχικό με τους δωρεοδόχους-συνεργάτες μας να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένα συνέδριο. Πολλές διαφορετικές εμπειρίες. Οι επισκέπτες στο ΚΠΙΣΝ θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος εκδηλώσεων που σχετίζονται με τέσσερις θεματικές ενότητες της κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ, και συγκεκριμένα με τις Τέχνες & τον Πολιτισμό, την Παιδεία & τη Συμμετοχή των Πολιτών στα Κοινά, την Υγεία & τον Αθλητισμό και το Μέλλον. Σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία συνάντησης θα τους περιμένει μια σειρά δραστηριοτήτων που θα υπογράφει η εξαιρετική κοινότητα δωρεοδόχων-συνεργατών μας.

Βουτιά στον ψηφιακό κόσμο ή ψηφιακή αποτοξίνωση; Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να ταξιδέψουν εικονικά σε μακρινούς προορισμούς για να ανακαλύψουν τις περισσότερες από 5.600 δωρεές του ΙΣΝ μέσα από μια εντυπωσιακή ψηφιακή εγκατάσταση. Στη συνέχεια, θα μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα από όλα τα ψηφιακά μέσα, σε έναν χώρο χωρίς οθόνες και notifications -καθώς θα ζητείται στους επισκέπτες να αφήνουν τα κινητά τους όταν εισέρχονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Έναν χώρο που θα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και ψηφιακής αποσύνδεσης και παράλληλα ευκαιρίες ουσιαστικής σύνδεσης με άλλους ανθρώπους.

Ζήστε την εμπειρία από κοντά.

Για όσους προτιμούν να ζουν πραγματικές, και όχι εικονικές, εμπειρίες, μπορούν επίσης να ταξιδέψουν προκειμένου να επισκεφτούν από κοντά συνεργάτες και έργα του ΙΣΝ. Συγκεκριμένα, διοργανώνονται ανοιχτές ημέρες γνωριμίας στα τρία νέα Νοσοκομεία ΙΣΝ στη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή και τη Σπάρτη, που κατασκευάζονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος, ενώ παράλληλα διοργανώνονται μια σειρά από αποστολές με τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος», και ένα ακόμη open day στο παραδοσιακό ορεινό χωριό της Βαμβακούς, που αναβιώνει χάρη στην ομάδα της Vamvakou Revival.

Συναυλίες, αθλητικά δρώμενα, παραστάσεις και πολλά άλλα. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν δύο συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες από τη διεθνή μουσική σκηνή, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos – μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε! Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με το Release Athens Festival, σε συνέχεια της επιτυχημένης μας συνεργασίας το 2023.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του SNF Nostos, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένες παραστάσεις, ενώ το Tällberg Foundation θα αξιοποιήσει την τέχνη του θεάτρου για να εξετάσει τη δυναμική σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και της τεχνητής νοημοσύνης. Το SNF Nostos θα μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις με παλιούς και νέους φίλους. Θα τρέξουμε για καλό σκοπό στον αγώνα δρόμου SNF Nostos Run, στις διαδρομές 6 χλμ. και 10 χλμ., με αφετηρία το Ζάππειο και τερματισμό στο ΚΠΙΣΝ, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του αγώνα θα υπάρχει μια διαδρομή 1 χλμ. για αθλητές Special Olympics.

Και καθώς το 2026 είναι χρονιά Μουντιάλ, δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε προβλέψει την αναμετάδοση των αγώνων, ενώ θα διοργανώσουμε φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου ή αλλιώς αγώνες σόκερ -για να μιλήσουμε στη γλώσσα όσων θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το SNF Nostos. Επίσης, διοργανώνουμε ένα παιχνίδι quiz ερωτήσεων για το ΙΣΝ –και όχι μόνο– που έρχεται να δοκιμάσει τις γνώσεις του κόσμου και να αναδείξει τους απόλυτους γνώστες.

Λίγο πριν το μεγάλο πάρτι κλεισίματος. Η εβδομάδα του SNF Nostos θα κορυφωθεί προς το τέλος της εβδομάδας με μια αυθόρμητη συζήτηση με ανοιχτές ερωτήσεις προς τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο, αλλά και με μια συζήτηση των Διαλόγων του ΙΣΝ σε συνεργασία με το Simon Fraser University. Τέλος, διοργανώνονται ένα -κυριολεκτικά- μαγικό διάλειμμα με τον Mark Mitton και ένα μεγάλο χορευτικό πάρτι για το κλείσιμο του SNF Nostos με μουσικές από ένα κορυφαίο DJ set στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ!

Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του SNF Nostos και τον τρόπο συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων εκτός Αθήνας, με την επόμενη ενημέρωσή μας να προγραμματίζεται τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ελπίζουμε να είσαστε τόσο ενθουσιασμένοι για το SNF Nostos 2026 όσο κι εμείς!

