Λιανεμπόριο: Αύξηση 2,1% στον όγκο και 4% στον τζίρο τον Ιούλιο

Αύξηση 4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5%.

Αύξηση 4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 αύξηση 1,8%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε φαρμακευτικά-καλλυντικά (12,8%), βιβλία-χαρτικά-λοιπά είδη (8,9%), έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακό εξοπλισμό (5,7%), τρόφιμα-ποτά-καπνό (3,3%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (1,5%) και καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (1,5%). Στον αντίποδα, μειώθηκαν σε ένδυση-υπόδηση (5,3%) και πολυκαταστήματα (0,6%).

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,5%.